"Шахтар" – "Маккабі": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи в Києві

25 лютого в Києві "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти ізраїльського "Маккабі" і постарається завершити роботу, розпочату в Тель-Авіві. Перший поєдинок "гірники" виграли 2:0. Сьогодні зустріч на НСК Олімпійський розпочнеться о 19:55. Наш сайт веде мультимедійну онлайн-трансляцію матчу з відео голів та небезпечних моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

"ШАХТАР" – "МАККАБІ" Т-А

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Сьогодні в Києві буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. В останній раз до цього "Шахтар" грав на своєму полі при вболівальниках ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0.

ЯК ГРАЛИ У ТЕЛЬ-АВІВІ

18 лютого в Ізраїлі "Шахтар" здобув перемогу з рахунком 2:0. На 31-й хвилині відмінно в дотик пробив Алан Патрік. А другий гол "гірники" забили в уже компенсований час. На 92-й хвилині швидка контратака завершилася пасом Фернандо на Тете, і той потрапив точно в кут.

Реклама / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Але не можна сказати, що "Шахтарю" перемога далася легко. Так, на 12-й хвилині Пешич вийшов один на один, але виручив Трубін. Були удари Переца і Блекмена. Шикарний сейв Трубіна на останніх хвилинах. Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко, визнаний найкращим гравцем матчу з "Маккабі", потрапив до збірної тижня в Лізі Європи від УЄФА.

У ЯКІЙ ФОРМІ ПОДОШЛИ

Напередодні поєдинку з "Маккабі" донеччани обіграли львівський "Рух" в матчі 15-го туру чемпіонату України. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Тете, а в другому таймі перевагу "гірників" подвоїв Майкон, який реалізував пенальті. І тепер донетчани відстають від лідера УПЛ "Динамо" всього на одне очко.

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Нагадаємо, що "Маккабі" Т-А – діючий чемпіон Ізраїлю, найстаріший (заснований в 1906 році) і найтитулованіший клуб країни – 24 рази титулу, 23 – Кубка і 7 – суперкубків. Напередодні "Маккабі" провів кубковий поєдинок з "Хапоелем" (Беер-Шева) і вирвав перемогу 1:0 завдяки голу Дора Переца.

ШЛЯХ У 1/16 ЛІГИ ЄВРОПИ

"Шахтар" починав євросезон з групової стадії Ліги чемпіонів і до останнього туру зберігав шанси на вихід в плей-офф турніру, двічі перегравши мадридський "Реал". Але в підсумку в групі пропустив вперед іспанський клуб і "Боруссію" М, але обійшов "Інтер" і пробився в Лігу Європи.

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"Маккабі" в нинішньому розіграші єврокубків везе на команди з колишнього СРСР. Клуб стартував з кваліфікації Ліги чемпіонів. Пройшов "Ригу" (Латвія), "Судуву" (Литва), "Динамо" Брест (Білорусь), але оступився на "Зальцбурзі". А в групі Ліги Європи опинився вище за "Карабах" (Азербайджан) і турецький "Сівасспор", пропустивши лише іспанський "Вільярреал".

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

"Шахтар" до цієї зими ні разу не грав у єврокубках з ізраїльськими командами. А ось "Маккабі" раніше двічі перетинався з київським "Динамо". В ЛЕ-2011/12 – 1:1, 3:3; і в ЛЧ-15/16 – 0:2, 0:1.

Тренування "Шахтаря" перед матчем

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Ресурс Transfermarkt оцінює склад "Шахтаря" у 158,7 млн євро. Найдорожчий гравець Тете коштує 20 млн євро. І це більше, ніж вартість всього "Маккабі" – 19,05 млн. Найдорожчий гравець в ізраїльському клубі – Йонатан Коен, 2,8 млн. Але він пропустив зустріч в Тель-Авіві і не готовий грати сьогодні.

Підтримка "Маккабі"

ЩО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: "Багато хто може говорити, що ми пройшли далі. Але в голові тренера "Шахтаря" ми ще нічого не виграли. Завжди повинні поважати суперника і виходити тільки перемагати. Мені б хотілося, щоб Жуніор Мораес забивав більше. Мені в принципі хотілося б, щоб вся команда забивала більше".

Тренер "Маккабі" Патрік фон Ліувен: "Шахтар" – хороша команда, яка любить володіти м'ячем і має організовану захист. Щоб зберегти шанси на прохід, нам слід викластися на всі сто. Команда зробить все можливе для перемоги. Кубковий матч пропустив Дан Глазер, але з ним все в порядку, він тренується в загальній групі".

ХТО ФАВОРИТ ПОЄДИНКУ

Аналітики букмекерських контор знову віддають перевагу "Шахтарю". На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.70. На виграш "Маккабі" – 5.00, на нічию – 3.70. Також вони не можуть передбачити, наскільки зустріч в Києві буде результативною – однаковий показник 1.85, що команди заб'ють і більше, і менше 2,5 гола. Найімовірніший результат – нічия 1:1 – 6.00.

Що стосується виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей, то тут у "Шахтарі" ніхто не сумнівається – 1.02, а на прохід "Маккабі" – 13.00.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ "ШАХТАР" – "МАККАБІ"

У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Маккабі" у четвер, 25 лютого, починаючи з 19:55, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

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