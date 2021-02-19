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Відразу два герої ізраїльської битви: найкращі гравці "Шахтаря" в матчі з "Маккабі"

19 лютого, 11:06

Олена Павлова Олена Павлова

Одних вразив український захисник, інших – бразильський майстер

"Шахтар" почав плей-оф Ліги Європи з перемоги над "Маккабі" з Тель-Авіва – 2:0. У першому матчі 1/16 фіналу в Ізраїлі на 31-й хвилині рахунок відкрив Алан Патрік з передачі Матвієнка. А вже на 92-й хвилині швидка контратака завершилася ударом Тете точно в кут. Найкращими гравцями донеччан в Тель-Авіві стали Микола Матвієнко і Алан Патрік.

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Микола Матвієнко

Микола Матвієнко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

За підсумками поєдинку відомий статистичний портал WhoScored визнав найкращим гравцем "гірників" Миколу Матвієнка, гру якого оцінили в 8,2 бала. Варто сказати, що 24-річний футболіст отримав найвищу оцінку серед обох команд.

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Автор голу Алан Патрік отримав оцінку 8,0. А ось найгіршим футболістом "Шахтаря", який вийшов в старті, назвали Тараса Степаненка – 6,6 бала.

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А ось за даними порталу InStat, найкращим став хавбек гостей Алан Патрік. Бразилець набрав 362 бали: забив гол, завдав два удари по воротах, виконав 87 точних передач (91%), віддав 3 ключові паси і виграв 60% єдиноборств.

Також більше 300 балів набрали Степаненко (307), Тайсон (305), Трубін (302) і Кривцов (301). Найгіршим в складі "Шахтаря" з тих, хто вийшли в старті, став Додо – 246 балів. Найкращий гравець "Маккабі" – голкіпер Даніель Тененбаум з 274 балами.

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Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 лютого, в Києві на НСК "Олімпійський". І на трибунах дозволили бути присутніми глядачам. "Шахтар" вже почав продаж квитків на матч Ліги Європи з "Маккабі".

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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