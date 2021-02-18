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"Маккабі" – "Шахтар": відео голів та найкращих моментів матчу Ліги Європи

18 лютого, 23:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Чемпіон України відкрив рахунок в Тель-Авіві і успішно провів гру

У четвер дві наші команди продовжили шлях в єврокубках. "Динамо" бореться в 1/16 фіналу Ліги Європи з бельгійським "Брюгге", "Шахтар" – з ізраїльським "Маккабі" (Т-А).

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У Тель-Авіві гості з України відразу взяли ініціативу в свої руки. На 31-й хвилині Алан Патрік відкрив рахунок. Після довгого пасу Марлоса на лівий фланг, Микола Матвієнко в один дотик відпасував на Патріка, і бразилець пробив воротаря. Цікаво, що Алан забиває перший м'яч "Шахтаря" в році вдруге поспіль.

Перший тайм так і завершився з мінімальною перевагою в рахунку "гірників". Дивіться найкращі моменти стартових 45 хвилин.

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На початку другої половини у "Шахтаря" пройшла затяжна атака, яку повинен був вдаліше завершувати Марлос. Однак бразилець не зумів приборкати м'яч.

У другому таймі обидві команди могли змінити рахунок на табло. Прекрасну реакцію демонстрував воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін.

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Але, як і очікували букмекери, всього суперники забили два м'ячі, і знову відзначилися чемпіони України. У доданий час Тете переграв кіпера "Маккабі" в контратаці – 2:0.

До вашої уваги – огляд всього матчу в Ізраїлі.

Дізнавайтеся всі результати 1/16 Ліги Європи.

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Дивіться, як "Шахтар" в матчі з "Інтером" здобув путівку в Лігу Європи:

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