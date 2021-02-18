"Маккабі" – "Шахтар": онлайн-трансляція поєдинку Ліги Європи

18 лютого в Тель-Авіві донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з місцевим "Маккабі". Поєдинок на полі стадіону "Блумфілд" розпочнеться о 22:00. Наш сайт веде мультимедійну онлайн-трансляцію поєдинку з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

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Наприкінці грудня суперник "Шахтаря" несподівано звільнив тренера Георгіоса Доніса. Хоча він вивів команду з групи Ліги Європи, а в чемпіонаті Ізраїлю команда йшла тоді на третьому місці. У клубі повідомили, що попрощалися з наставником "в зв'язку з погіршенням відносин між ним і гравцями в роздягальні". У підсумку команду очолив голландський фахівець Патрік фон Ліувен. І зараз "Маккабі" вже другий в чемпіонаті Ізраїлю.

Суперники "Шахтаря" в ЛЄ. Фото ФК "Маккабі"

Стосовно донеччан, то "Шахтар" зіграв внічию з "Колосом" в перенесеному матчі УПЛ минулими вихідними. І відставання "гірників" від "Динамо" в чемпіонаті України становить вже три очки. Але команда Каштру ще набирає форму після зимової перерви.

ШЛЯХ ДО 1/16 ЛІГИ ЄВРОПИ

"Шахтар" починав євросезон з групової стадії Ліги чемпіонів і до останнього туру зберігав шанси на вихід до плей-оф турніру, двічі перегравши мадридський "Реал". Але в підсумку в групі пропустив вперед іспанський клуб і "Боруссію" М, але обійшов "Інтер" і пробився до Ліги Європи.

"Маккабі" в нинішньому розіграші єврокубків таланить на команди з колишнього СРСР. Клуб стартував з кваліфікації Ліги чемпіонів. Пройшов "Ригу" (Латвія), "Судува" (Литва), "Динамо" Брест (Білорусь), але оступився на "Зальцбурзі". А в групі Ліги Європи опинився вище за "Карабах" (Азербайджан) і турецький "Сівасспор", пропустивши лише іспанський "Вільярреал".

"ШАХТАР" У ІЗРАЇЛІ

"Гірники" прилетіли в Ізраїль 17 лютого. З собою головний тренер Луїш Каштру взяв 23 футболісти. Не знайшлося місця в заявці бразильцеві Ісмаїлі, який нещодавно відновився після важкої травми і отримав трохи часу в одному зі спарингів на зборах у Туреччині. Зате Каштру взяв до Ізраїлю молодого півзахисника Георгія Судакова, який в цьому сезоні дебютував у єврокубках, зігравши чотири хвилини в переможному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала" (3:2).

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ І ФОРМА КОМАНД

"Шахтар" ще жодного разу не грав у єврокубках з ізраїльськими командами. А ось "Маккабі" двічі перетинався з київським "Динамо". В ЛЄ-2011/12 – 1:1, 3:3; і в ЛЧ-15/16 – 0:2, 0:1.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Ресурс Transfermarkt оцінює склад "Шахтаря" в 158,7 млн євро. Найдорожчий гравець Тете коштує 20 млн євро. І це більше, ніж вартість всього "Маккабі" – 19,05 млн. Найдорожчий гравець в ізраїльському клубі – Йонатан Коен, 2,8 млн. Ось цього хлопця треба було "гірникам" найбільше побоюватися, але в цьому матчі він не зіграє.

ЩО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер "Маккабі" Патрік фон Ліувен: "Поважаємо свого суперника, але не боїмося його. Ми готові і повинні показати на полі свої сильні якості. Коен – так, в майбутньому поєдинку нам допомогти не зможе, це не новина. А всі інші в строю і готуються. Ми знаємо якості нашого суперника, я знаю клуб зсередини. В "Шахтарі" у мене був хороший період роботи".

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: "Для нас дуже важливо обіграти "Маккабі", відвезти звідси гідну перемогу. Особисто я бачив 3 матчі "Маккабі" повністю. Абсолютно всі наші суперники в єврокубках дуже складні і добре організовані. "Маккабі" не далеко від цього. З тих пір як Патрік фон Ліувен очолив команду, вона чудово себе показує, в останніх 7 поєдинках домоглася 6 перемог і лише раз зіграла внічию".

ХТО ФАВОРИТ ПОЄДИНКУ

Аналітики букмекерських контор віддають перевагу "Шахтарю". На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2.00. На виграш "Маккабі" – 4.00, на нічию – 3.20. Також вони вважають, що зустріч в Тель-Авів не буде результативною – показник 1.67, що команди заб'ють менше 2,5 гола. Найімовірніший результат – перемога донеччан 1:0 – 5.50.

Стосовно виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей (відповідь – 25 лютого на НСК "Олімпійський" в Києві), то тут в "Шахтарі" ніхто не сумнівається – 1.17, а на прохід "Маккабі" – 4.50.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ "МАККАБІ" – "ШАХТАР"

У прямому ефірі матч "Маккабі" – "Шахтар" у четвер, 18 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

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