"Динамо" – "Брюгге", "Маккабі" – "Шахтар": розклад, трансляції і результати 1/16 Ліги Європи

У четвер, 18 лютого, відбуваються перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, серед яких поєдинки українських клубів: "Динамо" – "Брюгге" і "Маккабі" – "Шахтар". Нижче – розклад всіх ігор дня з телетрансляціями і оновлювані результати. Відзначимо, що дивитися всю Лігу Європи в прямому ефірі можна на сервісі OLL.TV.
1/16 ЛІГИ ЄВРОПИ. ПЕРШІ МАТЧІ
ЧЕТВЕР, 18 ЛЮТОГО
17:00 "Динамо" К (Україна) – "Брюгге" (Бельгія)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
онлайн "Динамо" – "Брюгге"
22:00 "Маккабі" Т-А (Ізраїль) – "Шахтар" (Україна)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
19:55 "Црвена Звезда" (Сербія) – "Мілан" (Італія)
ТВ: "Футбол 1"
19:55 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) – "МЮ" (Англія)
ТВ: "Футбол 3"
19:55 "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Баєр" (Німеччина)
19:55 "Брага" (Португалія) – "Рома" (Італія)
19:55 "Краснодар" (Росія) – "Динамо" З (Хорватія)
19:55 "Славія" (Чехія) – "Лестер" (Англія)
19:55 "Вольфсберг" (Австрія) – "Тоттенгем" (Англія)
19:55 "Олімпіакос" (Греція) – "ПСВ" (Нідерланди)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Арсенал" (Англія)
ТВ: "Футбол 3"
22:00 "Лілль" (Франція) – "Аякс" (Нідерланди)
22:00 "Гранада" (Іспанія) – "Наполі" (Італія)
22:00 "Мольде" (Норвегія) – "Гоффенгайм" (Німеччина)
22:00 "Зальцбург" (Австрія) – "Вільярреал" (Іспанія)
22:00 "Антверпен" (Бельгія) – "Рейнджерс" (Шотландія)
Повторні матчі – 25 лютого
Дивіться огляд фіналу Ліги Європи-2020
Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк