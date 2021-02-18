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"Динамо" – "Брюгге", "Маккабі" – "Шахтар": розклад, трансляції і результати 1/16 Ліги Європи

18 лютого, 11:43

Олег Люлька Олег Люлька

18 лютого відбуваються перші матчі плей-оф. Повторні – за тиждень

У четвер, 18 лютого, відбуваються перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, серед яких поєдинки українських клубів: "Динамо" – "Брюгге" і "Маккабі" – "Шахтар". Нижче – розклад всіх ігор дня з телетрансляціями і оновлювані результати. Відзначимо, що дивитися всю Лігу Європи в прямому ефірі можна на сервісі OLL.TV.

1/16 ЛІГИ ЄВРОПИ. ПЕРШІ МАТЧІ
ЧЕТВЕР, 18 ЛЮТОГО

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17:00 "Динамо" К (Україна) – "Брюгге" (Бельгія)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
онлайн "Динамо" – "Брюгге"

22:00 "Маккабі" Т-А (Ізраїль) – "Шахтар" (Україна)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

19:55 "Црвена Звезда" (Сербія) – "Мілан" (Італія)
ТВ: "Футбол 1"

19:55 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) – "МЮ" (Англія)
ТВ: "Футбол 3"

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19:55 "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Баєр" (Німеччина)

19:55 "Брага" (Португалія) – "Рома" (Італія)

19:55 "Краснодар" (Росія) – "Динамо" З (Хорватія)

19:55 "Славія" (Чехія) – "Лестер" (Англія)

19:55 "Вольфсберг" (Австрія) – "Тоттенгем" (Англія)

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19:55 "Олімпіакос" (Греція) – "ПСВ" (Нідерланди)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Арсенал" (Англія)
ТВ: "Футбол 3"

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22:00 "Лілль" (Франція) – "Аякс" (Нідерланди)

22:00 "Гранада" (Іспанія) – "Наполі" (Італія)

22:00 "Мольде" (Норвегія) – "Гоффенгайм" (Німеччина)

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22:00 "Зальцбург" (Австрія) – "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Антверпен" (Бельгія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

Повторні матчі – 25 лютого

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

Дивіться огляд фіналу Ліги Європи-2020

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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розклад результати Ліга Європи Динамо Київ Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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