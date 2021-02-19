Сразу два героя израильской битвы: лучшие игроки "Шахтера" в матче с "Маккаби"

"Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Маккаби" из Тель-Авива – 2:0. В первом матче 1/16 финала в Израиле на 31-й минуте счет открыл Алан Патрик с передачи Матвиенко. А уже на 92-й минуте быстрая контратака завершилась ударом Тете точно в угол. Лучшими игроками дончан в Тель-Авиве стали Николай Матвиенко и Алан Патрик.

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Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

По итогам поединка известный статистический портал WhoScored признал лучшим игроком "горняков" Николая Матвиенко, игру которого оценили в 8,2 балла. Стоит сказать, что 24-летний футболист получил самую высокую оценку среди обеих команд.

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Автор гола Алан Патрик получил оценку 8,0. А вот худшим футболистом "Шахтера", вышедшим в старте, назвали Тараса Степаненко – 6,6 балла.

А вот по данным портала InStat лучшим стал хавбек гостей Алан Патрик. Бразилец набрал 362 балла: забил гол, нанес два удара по воротам, выполнил 87 точных передач (91%), отдал 3 ключевых паса и выиграл 60% единоборств.

Также больше 300 баллов набрали Степаненко (307), Тайсон (305), Трубин (302) и Кривцов (301). Худшим в составе "Шахтера", из вышедших в старте, стал Додо – 246 баллов. Лучший игрок "Маккаби" – голкипер Даниэль Тененбаум с 274 баллами.

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Ответный матч пройдет через неделю, 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский". И на трибунах разрешили присутствовать зрителям. "Шахтер" уже начал продажу билетов на матч Лиги Европы с "Маккаби".

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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