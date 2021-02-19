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"Лучше бы уехали со счетом 3:0": Каштру оценил победу "Шахтера" и голевую заготовку

19 февраля, 08:49

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер дончан отметил, что команда прошла только половину пути

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру проанализировал победу "горняков" 2:0 над "Маккаби" из Тель-Авива в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. На 31-й минуте в касание пробил Алан Патрик, воспользовавшись передачей Матвиенко. Второй гол "горняки" забили уже на 92-й минуте. Быстрая контратака завершилась ударом Тете точно в угол.

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"Хороший первый тайм. Во второй половине сбалансировали игру и доминировали в последние 15 минут. Сейчас у нас преимущество, полпути пройдено. Но мы пока еще ничего не выиграли, ничего не решено. Лучше уехать со счетом 2:0, чем 1:0. Но лучше было бы уехать со счетом 3:0. Мы довольны тем, что сделали. Но минимум 90 минут мы еще сыграем", – сказал Каштру ТК "Футбол".

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О первом тайме

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Каштру считает, что "Шахтер" был очень безопасной командой в течение всего первого тайма и полностью контролировал игру: "Если я не ошибаюсь, у нас было более 70% владения мячом в первом тайме. Мы не давали "Маккаби" никаких возможностей добираться до наших ворот. Да, у них была пара-тройка угловых, но на этом их атакующая игра завершилась. А у нас было огромное количество отличных моментов.

Но когда соперник закрывается в своей штрафной, сложно развивать скоростной футбол. Во второй половине было больше свободных зон, поэтому атаки проходили намного быстрее".

"Маккаби" (Т-А) – "Шахтер"

"Маккаби" (Т-А) – "Шахтер" / Фото: Reuters

Гол Алана Патрика

"Гол Патрика – наигранная комбинация? Да, мы все отрабатываем. Но в футболе соперник часто не позволяет реализовать запланированное. В этом конкретном эпизоде все получилось хорошо. Поздравляю всех тех, кто каждый день работает, чтобы наша команда становилась сильнее".

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Выход Соломона в старте

"У нас для игры на флангах есть Манор, Тайсон, Тете и Коноплянка. Все эти ребята показывают высокий уровень игры. Еще есть и Мудрик, не стоит его забывать. Все они могут играть на этих позициях и очень достойно себя показывать. Соломон был свеж, ведь не так много сыграл в последнем матче. Поэтому ему хватило сил показать себя. Он отлично отвечает за фланговую игру, доходит до лицевой линии и великолепно подает на партнеров в зону завершения атак".

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Reuters

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Что произошло в последние 10 минут

"Действительно, в последние 10 минут матча команда немного сбавила. Но это нормально из-за всех замен и других остановок встречи. Немного пропал игровой темп. Тем не менее мы продолжали создавать моменты. За этот короткий отрезок моменты были у Фернандо и Коноплянки. Хоть мы и больше оборонялись в это время, чем атаковали, но держали при этом мяч. Весь матч был под нашим тотальным контролем".

Тете и Луиш Каштру празднуют забитый гол

Тете и Луиш Каштру празднуют забитый гол / Фото: Reuters

Ответный матч пройдет через неделю, 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский". И на трибунах разрешили присутствовать зрителям. "Шахтер" уже начал продажу билетов на матч Лиги Европы с "Маккаби".

Смотрите также все результаты 1/16 Лиги Европы.

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Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив Манор Соломон Луиш Каштру
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