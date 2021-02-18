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Все – на стадион! "Шахтер" начал продажу билетов на матч Лиги Европы с "Маккаби"

18 февраля, 16:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игра пройдет 25 февраля в Киеве на "Олимпийском", попасть на нее можно за 100 гривен

Вчерашнее постановление правительства Украины о разрешении допуска зрителей на спортивные мероприятия позволило нашим представителям в Лиге Европы рассчитывать на поддержку на трибунах. И "Динамо", и "Шахтер" играют на столичном НСК "Олимпийский". 18 февраля оба клуба начали продажу билетов.

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И если киевляне играют сегодня, то "горняки" – через неделю. На нашем сайте идет онлайн "Динамо" – "Брюгге".

"Шахтер" реализовывает билеты на "Маккаби" (Т-А) в несколько этапов. Приоритетное право покупки – у владельцев абонементов всех сезонов начиная с сезона-2013/14 включительно. Для них действует специальная скидка: -10% от стоимости билета в свободной продаже (2 "тикета" в руки). Также есть возможность купить билеты у подписчиков Shakhtar Club.

А свободная продажа стартует 20 февраля. Стоимость билетов категории Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен. В категории более дорогих пропусков с едой цена составляет от одной до 10 тысяч гривен. Все билеты – именные. Поэтому зрители должны быть готовы предъявить документ, удостоверяющий личность.

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На нашем сайте стартовал онлайн "Маккаби" – "Шахтер".

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Вспомним, как "горняки" обыграли "Реал" на "Олимпийском":

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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