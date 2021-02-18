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Усі – на стадіон! "Шахтар" почав продаж квитків на домашній матч Ліги Європи з "Маккабі"

18 лютого, 16:36

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Гра пройде 25 лютого в Києві на "Олімпійському", потрапити на неї можна за 100 гривень

Вчорашня постанова уряду України про допуск глядачів на спортивні заходи дозволила нашим представникам у Лізі Європи розраховувати на підтримку на трибунах. І "Динамо", і "Шахтар" виступають на столичному НСК "Олімпійський". 18 лютого обидва клуби почали продаж квитків.

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І якщо кияни грають сьогодні, то "гірники" – за тиждень. На нашому сайті йде онлайн "Динамо" – "Брюгге".

"Шахтар" реалізовує квитки на "Маккабі" (Т-А) в кілька етапів. Пріоритетне право покупки – у власників абонементів всіх сезонів починаючи з сезону-2013/14 включно. Для них діє спеціальна знижка: -10% від вартості квитка у вільному продажі (два "тікети" в руки). Також є можливість купити квитки у передплатників Shakhtar Club.

А вільний продаж стартує 20 лютого. Вартість квитків категорії Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень. У категорії дорожчих пропусків з їжею ціна становить від однієї до 10 тисяч гривень. Усі квитки – іменні. Тому глядачі повинні бути готові пред'явити документ, що засвідчує особу.

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На нашому сайті стартував онлайн "Маккабі" – "Шахтар".

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Згадаймо, як "гірники" обіграли "Реал" на "Олімпійському":

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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