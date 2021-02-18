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"Маккаби" – "Шахтер": онлайн-трансляция поединка Лиги Европы

Четверг, 18 февраля
Елена Павлова Елена Павлова

Маккаби

22:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

18 февраля в Тель-Авиве донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с местным "Маккаби". Поединок на поле стадиона "Блумфилд" начнется в 22:00. Наш сайт ведет мультимедийную онлайн-трансляцию поединка с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"МАККАБИ" Т-А – "ШАХТЕР"

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В конце декабря соперник "Шахтера" неожиданно уволил тренера Георгиоса Дониса. Хотя он вывел команду из группы Лиги Европы, а в чемпионате Израиля команда шла тогда на третьем месте. В клубе сообщили, что попрощались с наставником "в связи с ухудшением отношений между ним и игроками в раздевалке". В итоге команду возглавил голландский специалист Патрик фон Лиувен. И сейчас "Маккаби" уже второй в чемпионате Израиля.

Соперники "Шахтера" в ЛЕ. Фото ФК "Маккаби"

Соперники "Шахтера" в ЛЕ. Фото ФК "Маккаби"

Что касается дончан, то "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом" в перенесенном матче УПЛна минувших выходных. И отставание "горняков" от "Динамо" в чемпионате Украины составляет три уже очка. Но команда Каштру еще набирает форму после зимнего перерыва.

ПУТЬ В 1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ

"Шахтер" начинал евросезон с групповой стадии Лиги чемпионов и до последнего тура сохранял шансы на выход в плей-офф турнира, дважды переиграв мадридский "Реал". Но в итоге в группе пропустил вперед испанский клуб и "Боруссию" М, но обошел "Интер" и пробился в Лигу Европы.

"Маккаби" в нынешнем розыгрыше еврокубков везет на команды из бывшего СССР. Клуб стартовал с квалификации Лиги чемпионов. Прошел "Ригу" (Латвия), "Судуву" (Литва), "Динамо" Брест (Беларусь), но оступился на "Зальцбурге". А в группе Лиги Европы оказался выше "Карабаха" (Азербайджан) и турецкого "Сивасспора", пропустив лишь испанский "Вильярреал".

"ШАХТЕР" В ИЗРАИЛЕ

"Горняки" прилетели в Израиль 17 февраля. С собой главный тренер Луиш Каштру взял 23 футболиста. Не нашлось места в заявке бразильцу Исмаили, который недавно восстановился после тяжелой травмы и получил немного времени в одном из спаррингов на сборах в Турции. Зато Каштру взял в Израиль молодого полузащитника Георгия Судакова, который в этом сезоне дебютировал в еврокубках, сыграв четыре минуты в победном матче Лиги чемпионов против Реала (3:2).

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ И ФОРМА КОМАНД

"Шахтер" еще ни разу не играл в еврокубках с израильскими командами. А вот "Маккаби" дважды пересекался с киевским "Динамо". В ЛЕ-2011/12 – 1:1, 3:3; и в ЛЧ-15/16 – 0:2, 0:1.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Ресурс Transfermarkt оценивает состав "Шахтера" в 158,7 млн евро. Самый дорогой игрок Тете стоит 20 млн евро. И это больше, чем стоимость всего "Маккаби" – 19,05 млн. Самый дорогой игрок в израильском клубе – Йонатан Коэн, 2,8 млн. Вот этого парня нужно было "горнякам" больше всего опасаться, но в этом матче он не сыграет.

ЧТО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер "Маккаби" Патрик фон Лиувен: "Уважаем своего соперника, но не боимся его. Готовы и должны показать на поле свои сильные качества. Коэн – да, в предстоящем поединке нам помочь не сможет, это не новость. А все остальные в строю и готовятся. Мы знаем качества нашего соперника, я знаю клуб изнутри. В "Шахтере" у меня был хороший период работы".

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Для нас очень важно обыграть "Маккаби", увезти отсюда достойную победу. Лично я видел 3 матча "Маккаби" полностью. Абсолютно все наши соперники в еврокубках очень сложны и хорошо организованны. "Маккаби" не уходит далеко от этого. С тех пор как Патрик фон Лиувен возглавил команду, она великолепно себя показывает, в последних 7 поединках добилась 6 побед и всего раз сыграла вничью".

КТО ФАВОРИТ ПОЕДИНКА

Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение "Шахтеру". На его победу можно поставить с коэффициентом 2.00. На выигрыш "Маккаби" – 4.00, на ничью – 3.20. Также они считают, что встреча в Тель-Авиве не будет результативной – показатель 1.67, что команды забьют меньше 2,5 голов. Самый вероятный исход – победа дончан 1:0 – 5.50.

Что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (ответная – 25 февраля на НСК "Олимпийский" в Киеве), то тут в "Шахтере" никто не сомневается – 1.17, а на проход "Маккаби" – 4.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "МАККАБИ" – "ШАХТЕР"

В прямом эфире матч "Маккаби" – "Шахтер" в четверг, 18 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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