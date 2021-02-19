"Краще б поїхали з рахунком 3:0": Каштру оцінив перемогу "Шахтаря" і гольову заготовку

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру проаналізував перемогу "гірників" 2:0 над "Маккабі" з Тель-Авівав першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. На 31-й хвилині в дотик пробив Алан Патрік, скориставшись передачею Матвієнко. Другий гол "гірники" забили вже на 92-й хвилині. Швидка контратака завершилася ударом Тете точно в кут.

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"Хороший перший тайм. У другій половині збалансували гру і домінували в останні 15 хвилин. Зараз у нас перевага, півдороги пройдено. Але ми поки що нічого не виграли, нічого не вирішено. Краще б поїхати з рахунком 2:0, ніж 1:0. Але краще було б поїхати з рахунком 3:0. Ми задоволені тим, що зробили. Але мінімум 90 хвилин ми ще зіграємо", – сказав Каштру ТК "Футбол".

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Про перший тайм

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Каштру вважає, що "Шахтар" був дуже безпечною командою протягом усього першого тайму і повністю контролював гру: "Якщо я не помиляюся, у нас було більше 70% володіння м'ячем в першому таймі. Ми не давали "Маккабі" ніяких можливостей добиратися до наших воріт. Так, у них було декілька кутових, але на цьому їхня атакуюча гра завершилася. А у нас була величезна кількість відмінних моментів.

Але коли суперник закривається в своїй штрафній, складно розвивати швидкісний футбол. У другій половині було більше вільних зон, тому атаки проходили набагато швидше".

"Маккабі" (Т-А) – "Шахтар" / Фото: Reuters

Гол Алана Патріка

"Гол Патріка – награна комбінація? Так, ми все відпрацьовуємо. Але в футболі суперник часто не дозволяє реалізувати заплановане. У цьому конкретному епізоді все вийшло добре. Вітаю всіх тих, хто щодня працює, щоб наша команда ставала сильнішою".

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Вихід Соломона в старті

"У нас для гри на флангах є Манор, Тайсон, Тете і Коноплянка. Всі ці хлопці показують високий рівень гри. Є ще й Мудрик, не варто його забувати. Всі вони можуть грати на цих позиціях і дуже достойно себе показували. Соломон був свіжий, адже не так багато зіграв в останньому матчі. Тому йому вистачило сил показати себе. Він відмінно відповідає за флангову гру, доходить до лицьової лінії і чудово подає на партнерів в зону завершення атак".

Луїш Каштру / Фото: Reuters

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Що сталося в останні 10 хвилин

"Дійсно, в останні 10 хвилин матчу команда трохи збавила оберти. Але це нормально через заміни та інші зупинки зустрічі. Трохи пропав ігровий темп. Проте ми продовжували створювати моменти. За цей короткий відрізок моменти були у Фернандо і Коноплянки. Хоч ми і більше оборонялися в цей час, ніж атакували, але тримали при цьому м'яч. Весь матч був під нашим тотальним контролем".

Тете і Луїш Каштру святкують забитий гол / Фото: Reuters

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 лютого, в Києві на НСК "Олімпійський". І на трибунах дозволили бути присутнім глядачам. "Шахтар" вже почав продаж квитків на матч Ліги Європи з "Маккабі".

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