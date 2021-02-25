Коментатор матчу "Шахтар" – "Маккабі" дав свій прогноз на гру

"Шахтар" сьогодні проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Маккабі" з Ізраїлю. Початок – о 19:55. Свій прогноз на гру дав коментатор Кирило Круторогов.

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Онлайн матчу: "Шахтар" – "Маккабі" мультимедійна трансляція

"Шахтар" – "Маккабі" Тель-Авів

Ліга Європи, 25 лютого, четвер, о 19:55, ТБ: "Футбол 1"

"Гірники" продовжують входити до другої частини сезону, поки ще не набравши оптимальної форми. У Тель-Авіві команда Каштру здобула впевнену перемогу 2:0, а потім з таким же рахунком обіграла "Рух" в чемпіонаті.

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У всіх трьох офіційних матчах 2021 року "Шахтар" мав очевидну перевагу над суперником, жодного разу не пропустив, але не можна стверджувати, що створював велику кількість моментів.

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І тим не менше їх статус фаворита в протистоянні з ізраїльтянами після виїзної гри тільки посилився. Важливо не зіпсувати здобуте і спробувати продемонструвати прогрес в якості гри, зокрема, в атаці.

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"Маккабі" після поразки від чемпіонів України мінімально обіграв "Хапоель" Беер-Шева в кубковому поєдинку (1:0, гол Перетца). А Патрік ван Леувен застосував серйозну ротацію, давши зіграти в основі тим, хто зазвичай отримував мало ігрової практики. Відповідно, більшість основних гравців приїдуть до Києва, трохи відпочивши. До слова, повернувся на поле після травми Еяль Голаса.

ПРОГНОЗ. Гості будуть розкутими, намагатимуться атакувати і однозначно створять "Шахтарю" деякі проблеми. Однак різниця в класі і перевага першого матчу повинні сприяти тому, що саме "гірники" диктуватимуть свої умови. Напевно, феєрії чекати не варто. Думаю, голів в обох таймах не буде. Очікую перемогу "Шахтаря", можливо, "Шахтар" переможе і не пропустить.

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