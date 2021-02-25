Русский
$ 27,95
33,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Шахтар" може зіграти внічию, але "Маккабі" не пропустить – прогноз букмекерів

25 лютого, 14:26

Олена Павлова Олена Павлова

Чемпіон України грає в 1/16 фіналу Ліги Європи з колективом з Тель-Авіва

Сьогодні в Києві вирішиться доля путівки до 1/8 фіналу Ліги Європи в парі "Шахтар" – "Маккабі". Тиждень тому в Тель-Авіві в першому матчі 1/16-й "гірники" виграли з рахунком 2:0 і тепер будуть відстоювати свою позицію. Початок – о 19:55. "Шахтар" – "Маккабі" онлайн-трансляціядоступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відеоповторами.

Реклама

Тарас Степаненко в матчі "Маккабі" Т-А – "Шахтар"

Тарас Степаненко в матчі "Маккабі" Т-А – "Шахтар" / Фото: Reuters

Аналітики букмекерських контор віддають перевагу "Шахтарю". На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.70. На виграш "Маккабі" – 5.00, на нічию – 3.70. Також вони не можуть передбачити, наскільки зустріч в Києві буде результативною – однаковий показник 1.85, що команди заб'ють і більше, і менше 2,5 гола. Найімовірніший результат – нічия 1:1 – 6.00.

Читайте також: "Шахтар" – "Маккабі": де і коли дивитися матч 1/16 Ліги Європи

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"
Реклама

Що стосується виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей, то тут в "Шахтарі" ніхто не сумнівається – 1.02, а на прохід "Маккабі" – 13.00.

Це буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. В останній раз до цього "Шахтар" грав на своєму полі при вболівальниках ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0. Квитки на "Шахтар" – "Маккабі" в продажу від 100 грн.

Раніше Каштру закликав не радіти завчасно, оскільки вони ще нічого не виграли.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

прогноз букмекери Ліга Європи Шахтар Донецьк Маккабі Тель-Авів ставки букмекерів
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти