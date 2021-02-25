"Шахтар" може зіграти внічию, але "Маккабі" не пропустить – прогноз букмекерів

Сьогодні в Києві вирішиться доля путівки до 1/8 фіналу Ліги Європи в парі "Шахтар" – "Маккабі". Тиждень тому в Тель-Авіві в першому матчі 1/16-й "гірники" виграли з рахунком 2:0 і тепер будуть відстоювати свою позицію. Початок – о 19:55. "Шахтар" – "Маккабі" онлайн-трансляціядоступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відеоповторами.

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Тарас Степаненко в матчі "Маккабі" Т-А – "Шахтар" / Фото: Reuters

Аналітики букмекерських контор віддають перевагу "Шахтарю". На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.70. На виграш "Маккабі" – 5.00, на нічию – 3.70. Також вони не можуть передбачити, наскільки зустріч в Києві буде результативною – однаковий показник 1.85, що команди заб'ють і більше, і менше 2,5 гола. Найімовірніший результат – нічия 1:1 – 6.00.

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Що стосується виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей, то тут в "Шахтарі" ніхто не сумнівається – 1.02, а на прохід "Маккабі" – 13.00.

Це буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. В останній раз до цього "Шахтар" грав на своєму полі при вболівальниках ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0. Квитки на "Шахтар" – "Маккабі" в продажу від 100 грн.

Раніше Каштру закликав не радіти завчасно, оскільки вони ще нічого не виграли.

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