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Комментатор матча "Шахтер" – "Маккаби" дал свой прогноз на игру

25 февраля, 14:47

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Как завершится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы – версия Кирилла Круторогова

"Шахтер" сегодня проведет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против "Маккаби" из Израиля. Начало – в 19:55. Свой прогноз на игру дал комментатор Кирилл Круторогов.

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Онлайн матча: "Шахтер" – "Маккаби" мультимедийная трансляция

"Шахтер" – "Маккаби" Тель-Авив
Лига Европы, 25 февраля, четверг, в 19:55, ТВ: "Футбол 1"

"Горняки" продолжают входить во вторую часть сезона, пока еще не набрав оптимальной формы. В Тель-Авиве команда Каштру добыла уверенную победу 2:0, затем с таким же счетом обыграла "Рух" в чемпионате.

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Во всех трех официальных матчах 2021 года "Шахтер" имел очевидное преимущество над соперником, ни разу не пропустил, но нельзя утверждать, что создавал большое количество моментов.

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И, тем не менее, их статус фаворита в противостоянии с израильтянами после выездной игры только усилился. Важно не испортить добытое и попытаться продемонстрировать прогресс в качестве игры, в частности, в атаке.

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"Маккаби" после поражения от чемпионов Украины минимально обыграл "Хапоэль" Бэер-Шева в кубковом поединке (1:0, гол Перетца). А Патрик ван Леувен применил серьезную ротацию, дав сыграть в основе тем, кто обычно получал мало игровой практики. Соответственно, большинство основных игроков приедут в Киев немного отдохнувшими. К слову, вернулся на поле после травмы Эяль Голаса.

ПРОГНОЗ. Гости будут раскрепощенными, будут пытаться атаковать и однозначно создадут "Шахтеру" некоторые проблемы. Однако разница в классе и преимущество первого матча должны способствовать тому, что именно "горняки" будут диктовать свои условия. Наверняка, феерии ждать не стоит. Думаю, голов в обоих таймах не будет. Ожидаю победу "Шахтера", возможно, "Шахтер" победит и не пропустит.

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прогноз анонс Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

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