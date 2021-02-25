Русский
$ 27,95
33,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Шахтар" – "Маккабі": де і коли дивитися матч 1/16 Ліги Європи

25 лютого, 12:12

Олена Павлова Олена Павлова

Список трансляцій поєдинку на "Олімпійському" 25 лютого на ТБ і в інтернеті

25 лютого "Шахтар" прийме "Маккабі" з Тель-Авіва в матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Поєдинок з глядачами пройде на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок – о 19:55. Мультимедійний онлайн "Шахтар" – "Маккабі"читайте на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відеоповторами.

Реклама

Читайте також: "Ми ще нічого не виграли": Каштру закликав не радіти завчасно

У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Маккабі" у четвер, 25 лютого, починаючи з 19:55 покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

"Шахтар"

"Шахтар" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Реклама

Це буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. В останній раз до цього "Шахтар" грав на своєму полі при вболівальниках ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0. Квитки на "Шахтар" – "Маккабі" в продажу від 100 грн.

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

Нагадаємо, в першому матчі з ізраїльтянами, який відбувся минулого четверга в Тель-Авіві, "Шахтар" обіграв "Маккабі" 2:0. У донеччан відзначилися Алан Патрік і Тете.

Але Каштру закликав не радіти завчасно.

Дивіться огляд першого поєдинку "Маккабі" і "Шахтаря"

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга Європи Шахтар Донецьк де подивитись Маккабі Тель-Авів
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти