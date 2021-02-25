"Шахтар" – "Маккабі": де і коли дивитися матч 1/16 Ліги Європи

Список трансляцій поєдинку на "Олімпійському" 25 лютого на ТБ і в інтернеті

25 лютого "Шахтар" прийме "Маккабі" з Тель-Авіва в матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Поєдинок з глядачами пройде на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок – о 19:55. Мультимедійний онлайн "Шахтар" – "Маккабі"читайте на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відеоповторами.

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У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Маккабі" у четвер, 25 лютого, починаючи з 19:55 покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

"Шахтар" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Це буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. В останній раз до цього "Шахтар" грав на своєму полі при вболівальниках ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0. Квитки на "Шахтар" – "Маккабі" в продажу від 100 грн.

Нагадаємо, в першому матчі з ізраїльтянами, який відбувся минулого четверга в Тель-Авіві, "Шахтар" обіграв "Маккабі" 2:0. У донеччан відзначилися Алан Патрік і Тете.

Але Каштру закликав не радіти завчасно.

Дивіться огляд першого поєдинку "Маккабі" і "Шахтаря"

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