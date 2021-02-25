Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Шахтер" – "Маккаби": онлайн-трансляция матча Лиги Европы в Киеве

25 февраля, 10:24

Елена Павлова Елена Павлова

Мультимедийный онлайн поединка украинского и израильского клубов на НСК "Олимпийский"

25 февраля в Киеве "Шахтер" проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби" и постарается завершить работу, начатую в Тель-Авиве. Первый поединок "горняки" выиграли 2:0. Сегодня встреча на НСК Олимпийский начнется в 19:55. Наш сайт ведет мультимедийную онлайн-трансляцию матча с видео голов и опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ШАХТЕР" – "МАККАБИ" Т-А

Реклама

Сегодня в Киеве будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0.

КАК ИГРАЛИ В ТЕЛЬ-АВИВЕ

18 февраля в Израиле "Шахтер" добыл победу со счетом 2:0. На 31-й минуте отлично в касание пробил Алан Патрик. А второй гол "горняки" забили в уже компенсированное время. На 92-й минуте быстрая контратака завершилась пасом Фернандо на Тете, и тот попал точно в угол.

Реклама

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Но нельзя сказать, что "Шахтеру" победа далась легко. Так, на 12-й минуте Пешич вышел один на один, но выручил Трубин. Были удары Переца и Блэкмена. Шикарный сэйв Трубина на последних минутах. Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко, признанный лучшим игроком матча с "Маккаби", попал в сборную недели в Лиге Европы от УЕФА.

В КАКОЙ ФОРМЕ ПОДОШЛИ

Накануне поединка с "Маккаби" дончане обыграли львовский "Рух" в матче 15-го тура чемпионата Украины. Уже на 9-й минуте счет открыл Тете, а во втором тайме преимущество "горняков" удвоил Майкон, реализовавший пенальти. И теперь дончане отстают от лидера УПЛ "Динамо" всего на одно очко.

Реклама

Напомним, что "Маккаби" Т-А – действующий чемпион Израиля, старейший (основан в 1906 году) и самый титулованный клуб страны – 24 раза титула, 23 – Кубка и 7 – Суперкубков. Накануне "Маккаби" провел кубковый поединок с "Хапоэлем" (Беэр-Шева) и вырвал победу 1:0 благодаря голу Дора Переца.

ПУТЬ В 1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ

"Шахтер" начинал евросезон с групповой стадии Лиги чемпионов и до последнего тура сохранял шансы на выход в плей-офф турнира, дважды переиграв мадридский "Реал". Но в итоге в группе пропустил вперед испанский клуб и "Боруссию" М, но обошел "Интер" и пробился в Лигу Европы.

Реклама

"Маккаби" в нынешнем розыгрыше еврокубков везет на команды из бывшего СССР. Клуб стартовал с квалификации Лиги чемпионов. Прошел "Ригу" (Латвия), "Судуву" (Литва), "Динамо" Брест (Беларусь), но оступился на "Зальцбурге". А в группе Лиги Европы оказался выше "Карабаха" (Азербайджан) и турецкого "Сивасспора", пропустив лишь испанский "Вильярреал".

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

"Шахтер" до этой зимы ни разу не играл в еврокубках с израильскими командами. А вот "Маккаби" ранее дважды пересекался с киевским "Динамо". В ЛЕ-2011/12 – 1:1, 3:3; и в ЛЧ-15/16 – 0:2, 0:1.

Тренировка "Шахтера" перед матчем

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Ресурс Transfermarkt оценивает состав "Шахтера" в 158,7 млн евро. Самый дорогой игрок Тете стоит 20 млн евро. И это больше, чем стоимость всего "Маккаби" – 19,05 млн. Самый дорогой игрок в израильском клубе – Йонатан Коэн, 2,8 млн. Но он пропустил встречу в Тель-Авиве и не готов играть сегодня.

Поддержка "Маккаби"

ЧТО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Многие могут говорить, что мы прошли дальше. Но в голове тренера "Шахтера" мы еще ничего не выиграли. Всегда должны уважать соперника и выходить только побеждать. Мне бы хотелось, чтобы Жуниор Мораес забивал больше. Мне в принципе хотелось бы, чтобы вся команда забивала больше".

Тренер "Маккаби" Патрик фон Лиувен: "Шахтер" – хорошая команда, которая любит владеть мячом и имеет организованную защиту. Чтобы сохранить шансы на проход, нам следует выложиться на все сто. Команда сделает все возможное для победы. Кубковый матч пропустил Дан Глазер, но с ним все в порядке, он тренируется в общей группе".

К ТО ФАВОРИТ ПОЕДИНКА

Аналитики букмекерских контор снова отдают предпочтение "Шахтеру". На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На выигрыш "Маккаби" – 5.00, на ничью – 3.70. Также они не могут предугадать, насколько встреча в Киеве будет результативной – одинаковый показатель 1.85, что команды забьют и больше, и меньше 2,5 гола. Самый вероятный исход – ничья 1:1 – 6.00.

Что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч, то тут в "Шахтере" никто не сомневается – 1.02, а на проход "Маккаби" – 13.00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "ШАХТЕР" – "МАККАБИ"

В прямом эфире матч "Шахтер" – "Маккаби" в четверг, 25 февраля, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн Шахтер Донецк где смотреть Маккаби Тель-Авив ставки букмекеров Луиш Каштру
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять