"Шахтер" – "Маккаби": онлайн-трансляция матча Лиги Европы в Киеве

25 февраля в Киеве "Шахтер" проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби" и постарается завершить работу, начатую в Тель-Авиве. Первый поединок "горняки" выиграли 2:0. Сегодня встреча на НСК Олимпийский начнется в 19:55. Наш сайт ведет мультимедийную онлайн-трансляцию матча с видео голов и опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ШАХТЕР" – "МАККАБИ" Т-А

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Сегодня в Киеве будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0.

КАК ИГРАЛИ В ТЕЛЬ-АВИВЕ

18 февраля в Израиле "Шахтер" добыл победу со счетом 2:0. На 31-й минуте отлично в касание пробил Алан Патрик. А второй гол "горняки" забили в уже компенсированное время. На 92-й минуте быстрая контратака завершилась пасом Фернандо на Тете, и тот попал точно в угол.

Реклама / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Но нельзя сказать, что "Шахтеру" победа далась легко. Так, на 12-й минуте Пешич вышел один на один, но выручил Трубин. Были удары Переца и Блэкмена. Шикарный сэйв Трубина на последних минутах. Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко, признанный лучшим игроком матча с "Маккаби", попал в сборную недели в Лиге Европы от УЕФА.

В КАКОЙ ФОРМЕ ПОДОШЛИ

Накануне поединка с "Маккаби" дончане обыграли львовский "Рух" в матче 15-го тура чемпионата Украины. Уже на 9-й минуте счет открыл Тете, а во втором тайме преимущество "горняков" удвоил Майкон, реализовавший пенальти. И теперь дончане отстают от лидера УПЛ "Динамо" всего на одно очко.

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Напомним, что "Маккаби" Т-А – действующий чемпион Израиля, старейший (основан в 1906 году) и самый титулованный клуб страны – 24 раза титула, 23 – Кубка и 7 – Суперкубков. Накануне "Маккаби" провел кубковый поединок с "Хапоэлем" (Беэр-Шева) и вырвал победу 1:0 благодаря голу Дора Переца.

ПУТЬ В 1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ

"Шахтер" начинал евросезон с групповой стадии Лиги чемпионов и до последнего тура сохранял шансы на выход в плей-офф турнира, дважды переиграв мадридский "Реал". Но в итоге в группе пропустил вперед испанский клуб и "Боруссию" М, но обошел "Интер" и пробился в Лигу Европы.

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"Маккаби" в нынешнем розыгрыше еврокубков везет на команды из бывшего СССР. Клуб стартовал с квалификации Лиги чемпионов. Прошел "Ригу" (Латвия), "Судуву" (Литва), "Динамо" Брест (Беларусь), но оступился на "Зальцбурге". А в группе Лиги Европы оказался выше "Карабаха" (Азербайджан) и турецкого "Сивасспора", пропустив лишь испанский "Вильярреал".

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

"Шахтер" до этой зимы ни разу не играл в еврокубках с израильскими командами. А вот "Маккаби" ранее дважды пересекался с киевским "Динамо". В ЛЕ-2011/12 – 1:1, 3:3; и в ЛЧ-15/16 – 0:2, 0:1.

Тренировка "Шахтера" перед матчем

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Ресурс Transfermarkt оценивает состав "Шахтера" в 158,7 млн евро. Самый дорогой игрок Тете стоит 20 млн евро. И это больше, чем стоимость всего "Маккаби" – 19,05 млн. Самый дорогой игрок в израильском клубе – Йонатан Коэн, 2,8 млн. Но он пропустил встречу в Тель-Авиве и не готов играть сегодня.

Поддержка "Маккаби"

ЧТО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Многие могут говорить, что мы прошли дальше. Но в голове тренера "Шахтера" мы еще ничего не выиграли. Всегда должны уважать соперника и выходить только побеждать. Мне бы хотелось, чтобы Жуниор Мораес забивал больше. Мне в принципе хотелось бы, чтобы вся команда забивала больше".

Тренер "Маккаби" Патрик фон Лиувен: "Шахтер" – хорошая команда, которая любит владеть мячом и имеет организованную защиту. Чтобы сохранить шансы на проход, нам следует выложиться на все сто. Команда сделает все возможное для победы. Кубковый матч пропустил Дан Глазер, но с ним все в порядке, он тренируется в общей группе".

К ТО ФАВОРИТ ПОЕДИНКА

Аналитики букмекерских контор снова отдают предпочтение "Шахтеру". На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На выигрыш "Маккаби" – 5.00, на ничью – 3.70. Также они не могут предугадать, насколько встреча в Киеве будет результативной – одинаковый показатель 1.85, что команды забьют и больше, и меньше 2,5 гола. Самый вероятный исход – ничья 1:1 – 6.00.

Что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч, то тут в "Шахтере" никто не сомневается – 1.02, а на проход "Маккаби" – 13.00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "ШАХТЕР" – "МАККАБИ"

В прямом эфире матч "Шахтер" – "Маккаби" в четверг, 25 февраля, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов

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