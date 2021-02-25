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"Шахтер" – "Маккаби": где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы

25 февраля, 12:12

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка на "Олимпийском" 25 февраля на ТВ и в интернете

25 февраля "Шахтер" примет "Маккаби" из Тель-Авива в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Поединок со зрителями пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 19:55. Мультимедийный онлайн "Шахтер" – "Маккаби"читайте на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видеоповторами.

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В прямом эфире матч "Шахтер" – "Маккаби" в четверг, 25 февраля, начиная с 19:55 покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.

"Шахтер"

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Это будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0. Билеты на "Шахтер" – "Маккаби" в продаже от 100 грн.

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Напомним, в первом матче с израильтянами, который состоялся в прошлый четверг в Тель-Авиве, "Шахтер" обыграл "Маккаби" 2:0. У дончан отличились Алан Патрик и Тете.

Но Каштру призвал не радоваться раньше времени.

Смотрите обзор первого поединка "Маккаби" и "Шахтера"

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк где смотреть Маккаби Тель-Авив
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