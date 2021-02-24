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"Мы еще ничего не выиграли": Каштру призвал не радоваться раньше времени

24 февраля, 20:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Шахтер" готовится к матчу с "Маккаби"

В четверг, 25 февраля, в Киеве состоится второй матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Маккаби". Неделю назад "горняки" в гостях добыли комфортную победу.

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А накануне ответного поединка главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру пообщался с журналистами.

О сопернике: "Мы еще ничего не выиграли. Многие могут говорить, что мы прошли дальше. Но в голове тренера "Шахтера" мы еще ничего не выиграли. Всегда должны уважать соперника и выходить только побеждать.

Никогда не нужно радоваться преждевременным действиям, не нужно думать о каких-то ожиданиях, еще ничего не случилось. Когда прозвучит финальный свисток – тогда сможешь радоваться".

О Мораесе. "Мне бы хотелось, чтобы Жуниор забивал больше. Мне в принципе хотелось бы, чтобы вся команда забивала больше. В чемпионате мы самая забивающая команда. Это показывает, что наш атакующий футбол очень эффективен и на голову опережает все остальные команды УПЛ. Не стоит забывать, что задача нападающего – не только забивать голы. У него есть много задач, которые должен выполнять, это не только завершение атак".

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О Коноплянке. "Завтра в старте есть место для абсолютно всех игроков, которые заявлены. Решение приму завтра утром. Уже не раз говорил, что на эту позицию у нас пять игроков – Тайсон, Соломон, Тете, Коноплянка и Мудрик. Все они готовы. Двое из них будут играть в старте".

Читайте также: "Шахтер" может дойти до полуфинала Лиги Европы: экс-форвард сборной Украины уверен в силе "горняков"

Смотрите обзор первого матча "Маккаби" – "Шахтер":

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Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив Луиш Каштру

Источник: Трибуна

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