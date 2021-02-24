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"Шахтер" может дойти до полуфинала Лиги Европы: экс-форвард сборной Украины уверен в силе "горняков"

24 февраля, 17:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Алексей Белик дал прогноз на матч "Шахтер" – "Маккаби"

Уже завтра в столице пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Маккаби". Неделю назад "горняки" в гостях добыли комфортную победу.

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Накануне поединка в Киеве бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик уверен, что донецкий клуб уже решил задачу выхода в следующий раунд.

"В таких случаях обычно говорят, что есть еще вторая игра и об уважительном отношении к сопернику, но класс "Шахтера" настолько выше, что если сам "Шахтер" не создаст себе проблем, то я не вижу, как "Маккаби" может отыграть два мяча, – цитирует Белика Террикон. – Финал ЛЕ? Пройдем "Маккаби" – и будем отталкиваться от следующего соперника. Есть очень много хороших команд – "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Тоттенхэм". Но я думаю, что "Шахтер" как минимум не хуже. Большие топ-клубы уже по-другому относятся к этому турниру. Жозе Моуринью даже сказал, что через Лигу Европы "Тоттенхэм" будет пытаться попасть в Лигу чемпионов. Поэтому будет тяжело. Но думаю, что "Шахтер" способен как минимум повторить прошлогодний путь в Лиге Европы".

Напомним, в прошлом сезоне "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы.

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Смотрите обзор матча "Маккаби" – "Шахтер":

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