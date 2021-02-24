"Ми ще нічого не виграли": Каштру закликав не радіти завчасно

У четвер, 25 лютого, в Києві відбудеться другий матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Маккабі". Тиждень тому "гірники" в гостях здобули комфортну перемогу.

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А напередодні поєдинку головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру поспілкувався з журналістами.

Про суперника: "Ми ще нічого не виграли. Багато хто може говорити, що ми пройшли далі. Але в голові тренера "Шахтаря" ми ще нічого не виграли. Завжди повинні поважати суперника і виходити тільки перемагати.

Ніколи не потрібно радіти передчасним діям, не потрібно думати про якісь очікування, ще нічого не сталося. Почувши фінальний свисток – тоді зможеш радіти".

Про Мораес. "Мені б хотілося, щоб Жуніор забивав більше. Мені в принципі хотілося б, щоб вся команда забивала більше. В чемпіонаті ми сама забивна команда. Це показує, що наш атакуючий футбол дуже ефективний і на голову випереджає всі інші команди УПЛ. Не варто забувати, що завдання нападника – не тільки забивати голи. У нього є багато завдань, які повинен виконувати, це не тільки завершення атак".

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Про Коноплянку. "Завтра в старті є місце для всіх гравців, які заявлені. Рішення прийму завтра вранці. Вже не раз говорив, що на цю позицію у нас п'ять гравців – Тайсон, Соломон, Тете, Коноплянка і Мудрик. Всі вони готові. Двоє з них гратимуть в старті".

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Дивіться огляд першого матчу "Маккабі" – "Шахтар":

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