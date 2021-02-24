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"Шахтар" може дійти до півфіналу Ліги Європи: ексфорвард збірної України впевнений у силі "гірників"

24 лютого, 17:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Олексій Бєлік дав прогноз на матч "Шахтар" – "Маккабі"

Уже завтра в столиці пройде матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Маккабі". Тиждень тому "гірники" в гостях здобули комфортну перемогу.

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Напередодні поєдинку в Києві колишній нападник "Шахтаря" і збірної України Олексій Бєлік впевнений, що донецький клуб вже вирішив завдання виходу до наступного раунду.

"У таких випадках зазвичай говорять, що є ще друга гра і це шанобливе ставлення до суперника, але клас "Шахтаря" настільки вище, що якщо сам "Шахтар" не створить собі проблем, то я не бачу, як "Маккабі" може відіграти два м'ячі, – цитує Бєліка Террикон. – Фінал ЛЄ? Пройдемо "Маккабі" – і будемо відштовхуватися від наступного суперника. Є дуже багато хороших команд – "Манчестер Юнайтед", "Наполі", "Тоттенгем". Але я думаю, що "Шахтар" як мінімум не гірше. Великі топклуби вже по-іншому ставляться до цього турніру. Жозе Моурінью навіть сказав, що через Лігу Європи "Тоттенгем" намагатиметься потрапити до Ліги чемпіонів. Тому буде важко. Але думаю, що "Шахтар" здатний як мінімум повторити торішній шлях в Лізі Європи".

Нагадаємо, минулого сезону "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи.

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Дивіться огляд матчу "Маккабі" – "Шахтар":

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