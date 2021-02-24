"Не бачу причини для скасування матчу": що говорив Луческу перед "Брюгге"

У четвер, 25 лютого, в Бельгії буде зіграний матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. "Брюгге" приймає київське "Динамо". Тиждень тому матч цих команд у Києві завершився внічию.
Напередодні завтрашнього поєдинку головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився очікуваннями від зустрічі.
Про перший матч. "У Києві була рівна гра – ми знали, як потрібно грати з суперником, а суперники розуміли, як протистояти нам. З точки зору тактики поєдинок був абсолютно рівним. У нас виникали проблеми під час гри на другому поверсі, під час стандартів. Думаю, це буде основоположним і в завтрашньому матчі. Нам потрібно якомога краще зіграти в цьому компоненті".
Чемпіонат України чи Ліга Європи? "В жодному разі не можна порівнювати ці турніри і виділяти з них якийсь більш важливий. Всі турніри для мене є дуже важливими, і ми з максимальною концентрацією підходимо до кожної гри. У нашому складі дуже багато молодих гравців, і для них це своєрідна футбольна сцена, де можна себе показати. Я сподіваюся, що нам це вдасться".
Про коронавірус у "Брюгге". "Ми вже їздили в Барселону і Турин на матчі Ліги чемпіонів без великої кількості гравців основного складу. Так що не бачу в цьому ніякої причини для скасування матчу, багато команд проходили через подібну ситуацію".
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Дивіться огляд матчу "Динамо" – "Брюгге":
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