Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?

Юлія П'ятова, дружина голкіпера донецького "Шахтаря" і збірної України Андрія П'ятова, згадала, як працювала на ринку і навчилася цінувати людську працю. Раніше Юлія зізналася, що бути дружиною футболіста не так класно, як здається.

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"Багато хто з мого оточення не знає про цей етап в моєму житті. Так я і не поширювалася дуже. Я закінчила школу і вирішила вступати до педагогічного на біолога-психолога, ось була у мене тяга до цього, була впевнена в своїх силах, не дивлячись на конкурс 3,5 людини на місце. Проходила без "блату" і природно не пройшла, 1 балу не вистачило. Що робити? Один шлях на заочне, пішла на фінансиста (досі від однієї думки нудно – не моє точно, але перспективно ж). Батькам ледве вистачало грошей на оплату навчання та мені довелося йти працювати, в 17 років.

Куди? Без досвіду і освіти в Полтаві дорога була тільки на базар. І я пішла. Так, я торгувала всім, що було на речовому ринку – рюкзаки, шапки, джинси, сумки. 6 років!!! 6 років я худенька дівчинка тягала важкі сумки з товаром, стояла на спеці і на лютому морозі, під час дощу з мокрими ногами, з одним вихідним в тиждень (раніше не було закритих павільйонів, тільки палатка, яку я теж повинна була привести зі складу та зібрати – разібрати). Іноді я могла бути взагалі без заробітку, так як отримувала тільки відсоток від продажу. Сиділа голодна, грошей вистачало тільки на проїзд назад додому.

Моїми супутниками були пиріжки з яйцем і цибулею (найдешевші) і у вдалі дні мерзенний "маккофе" (досі дивлюся на нього з огидою). Під час сесій я пів дня працювала і пів дня до ночі сиділа на парах, часом поївши тільки кукурудзяні палички (знаєте які вони ситні!). Що я отримала за ці роки? Скалічену спину і загартований дух, не велику, але фінансову свободу (я сама себе одягала і утримувала). Раніше я соромилася згадувати про це... Продавець на ринку – ницість яка!!! Але потім, подорослішавши, народивши перших дітей я зрозуміла – ПРАЦЮВАТИ НЕ СОРОМНО!!!! Соромно сидіти на шиї у батьків, соромно нічого не робити і нити, що у тебе нічого немає, соромно красти!!!! Завдяки цьому я навчилася цінувати людську працю і кожну зароблену копійку. Я стала сильною. І досі я розумію, що я все зможу!" – написала П'ятова в Instagram.

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Раніше ми писали, що гравці "Шахтаря" з дружинами склали пазл з власних тіл .

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