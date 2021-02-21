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Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?

21 февраля, 15:37

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Юлия Пятова рассказала неизвестную историю из своей жизни

Юлия Пятова, жена голкипера донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова, вспомнила, как работала на рынке и научилась ценить человеческий труд. Ранее Юлия призналась, что быть женой футболиста не так классно, как кажется.

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"Многие из моего окружения не знают про этот этап в моей жизни. Да я и не распространялась очень. Я закончила школу и решила поступать в педагогический на биолога-психолога, вот была у меня тяга к этому, была уверенна в своих силах, не смотря на конкурс 3,5 человека на место. Поступала без "блата" и естественно не прошла,1 бала не хватило. Что делать? Один путь на заочное, поступила на финансиста (до сих пор от одной мысли тошно – не мое точно, но перспективно же). Родителям еле хватало денег на оплату обучения и мне пришлось идти работать, в 17 лет.

Куда? Без опыта и образования в Полтаве дорога была только на базар. И я пошла. Да, я торговала всем, чем приходилось на вещевом рынке – рюкзаки, шапки, джинсы, сумки. 6 лет!!! 6 лет я худенькая девочка таскала тяжеленные сумки с товаром, стояла на жаре и на лютом морозе, в дождь с промокшими ногами, с одним выходным в неделю (раньше не было закрытых павильонов, только палатки, которую я тоже должна была привести со склада и собрать- разобрать). Иногда я могла быть вообще без заработка, так как получала только процент от продажи. Сидела голодная, денег хватало только на проезд обратно домой.

Моими спутниками были пирожки с яйцом и луком (самые дешевые) и в удачные дни мерзкий маккофе (до сих пор смотрю на него с отвращением). Во время сессий я пол дня работала и пол дня до ночи сидела на парах, порой покушав только кукурузные палочки (знаете какие они сытные!). Что я получила за эти годы? Искалеченную спину и закаленный дух, не большую, но финансовую свободу (я сама себя одевала и содержала). Раньше я стеснялась вспоминать об этом... Продавец на рынке – низость какая!!! Но потом, повзрослев, родив первых детей я поняла – РАБОТАТЬ НЕ СТЫДНО!!!! Стыдно сидеть на шее у родителей, стыдно ничего не делать и ныть, что у тебя ничего нет, стыдно воровать!!!! Благодаря этому я научилась ценить человеческий труд и каждую заработанную копейку. Я стала сильной. И до сих пор я понимаю, что я все смогу!" – написала Пятова в Instagram.

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Ранее мы писали, что игроки "Шахтера" с женами сложили пазл из собственных тел.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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