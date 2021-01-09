"Чумовое фото!" Игроки "Шахтера" с женами сложили пазл из собственных тел

"Это было – как свадьба", – говорит Маргарита Степаненко

Футболисты "Шахтера" со своими женами из собственных тел сложили забавный пазл на полу, поделившись получившейся композицией в соцсетях.

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В квесте участвовали Тарас Степаненко с супругой Маргаритой, Сергей Кривцов с женой Юлией, Николай Матвиенко со своей половинкой Анной, а также вратарь "горняков" Алексей Шевченко.

"Чтобы сделать такое фото, нужно было успеть добежать за 10 секунд со второго этажа", – рассказал подробности у себя в Instagram Тарас Степаненко

По его словам, первым спуск со второго этажа покорился Николаю Матвиенко.

"Ребята, спасибо за cамое веселое празднование Рождества", – поблагодарил всю компанию Тарас Степаненко

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А его супруга Маргарита отметила: "Рождество – как свадьба. День первый, день второй. Друзья, было очень весело и душевно".

"Прикольные вы", – не удержалась от комментария к фото Юлия Пятова.

"Чумовая фотка", – добавил еще один фолловер

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Напомним, футболисты "Шахтера" догуливают отпуск перед сбором в Турции, который стартует 17 января. Первым соперником "горняков" в Анталье 21 января станет "Лех" из Познани.

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