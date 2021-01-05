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Стали известны первые соперники "Шахтера" в новом году

5 января, 18:30

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Донецкий клуб проведет четыре поединка на сборах

Стало известно расписание донецкого "Шахтера" на первом сборе. С 17 по 26 января подопечные Каштру будут тренироваться в турецкой Анталье, сообщает сайт "Шахтера".

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На этом этапе подготовки у "горняков" запланированы 4 контрольных поединка.

Расписание матчей первого сбора (указано киевское время):

  • 21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)
  • 23 января, 18:00. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)
  • 25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)
  • 26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)

Напомним, 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и пару дней отдохнут, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.

Ранее мы рассказывали о соперниках "Динамо" на сборах в ОАЭ.

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"Шахтер" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с "Интером" и продолжит выступления в Лиге Европы.

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