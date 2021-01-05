Стали известны первые соперники "Шахтера" в новом году

Донецкий клуб проведет четыре поединка на сборах

Стало известно расписание донецкого "Шахтера" на первом сборе. С 17 по 26 января подопечные Каштру будут тренироваться в турецкой Анталье, сообщает сайт "Шахтера".

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На этом этапе подготовки у "горняков" запланированы 4 контрольных поединка.



Расписание матчей первого сбора (указано киевское время):

21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)

23 января, 18:00. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)

25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)

26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)

Напомним, 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и пару дней отдохнут, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.

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