Стали известны первые соперники "Шахтера" в новом году

Стало известно расписание донецкого "Шахтера" на первом сборе. С 17 по 26 января подопечные Каштру будут тренироваться в турецкой Анталье, сообщает сайт "Шахтера".
На этом этапе подготовки у "горняков" запланированы 4 контрольных поединка.
Расписание матчей первого сбора (указано киевское время):
- 21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)
- 23 января, 18:00. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)
- 25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)
- 26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)
Напомним, 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и пару дней отдохнут, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.
Ранее мы рассказывали о соперниках "Динамо" на сборах в ОАЭ.
"Шахтер" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с "Интером" и продолжит выступления в Лиге Европы.
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