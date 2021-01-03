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"Чтобы не быть обезьяной с гранатой": гендиректор "Шахтера" – о VAR в Украине

3 января, 16:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей Палкин считает, что нужно идти вперед, даже совершая ошибки

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал большою интервью клубному YouTube-каналу клуба. Сегодня вышла вторая часть разговора. Тем временем, в "Шахтере" назвали имя будущего тренера команды.

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В частности, Палкин высказал свое мнение о применении системы видеоповторов:

"VAR – это однозначно плюс. Мы не можем жить отдельно от технологий. Технологии развиваются во всем мире, футбол – не исключение. Другое дело – нужно уметь пользоваться этим VAR, чтобы не быть, как обезьяна с гранатой. Поэтому, если научиться им правильно и профессионально пользоваться, то это будет очень большое подспорье".

Также функционер считает, что не нужно сильно критиковать отечественных судей:

"На самом деле, этому долго учатся. В Европе учились очень долго. Наши арбитры сегодня – в начале длинного пути. Их тоже, с одной стороны, не стоит критиковать потому, что все новое – сложно. За секунды все просчитать порой не получается. Опять же – присутствует человеческий фактор.

Многие болельщики подвергают действия рефери критике, но есть и положительные моменты, когда на самом деле все хорошо получается: нет больших остановок и VAR помогает. Критикуя, мы не должны забывать и об успехах в этом направлении. Думаю, со временем наши ребята научать пользоваться VAR на топовом уровне и проблем особых не будет. Время требует перемен в наших сердцах, и эти перемены должны наступать".

Читайте также: Палкин – о выступлении "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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Смотрите, как "Шахтер" сыграл в Италии с "Интером" вничью:

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