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Сексуальная девушка футболиста "Шахтера" погоняла с ним на квадроциклах по снегу

8 января, 15:58

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Валерий Бондарь и Даша Савина активно проводят время вне футбольного поля

Девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря не устает освещать в соцсетях свои будни с возлюбленным. Даша Савина просто забивает свою страничку историй в Instagram, которые мелькают, будто в калейдоскопе. Пока футболист отдыхает от тренировок, молодые люди разнообразно развлекаются. В декабре футболист сборной прокатил огненную девушку на вертолете над Доминиканой.

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Теперь же Даша и Валера погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове, уроженцем которого является 21-летний спортсмен. Поездка вызвала у ребят море эмоций.

Валерий Бондарь и Даша Савина на квадроциклах

При этом девушка рассказала, что очень приятно находиться с любимым на одной волне, что позволяет им быть также и друзьями.

Сегодня у пары наметились важные дела: молодые получили отрицательные тесты на коронавирус, после чего переключились на участие в благотворительной акции. Правда, по дороге Даша сняла на видео, как Валерий нарушает правила дорожного движения с телефоном у уха.

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Также блондинка выложила видео, как Валерий проявляет нежность к братьям нашим меньшим.

Валерий Бондарь и собаки Видео: Instagram

Ранее девушка игрока "Шахтера" собралась менять всю жизнь.

Смотрите, как "Шахтер" сыграл с "Интером" вничью и вышел в Лигу Европы:

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фото футбол Шахтер Донецк Валерий Бондарь Даша Савина
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