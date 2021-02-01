"Нафига вам сдались эти футболисты?": быть женой игрока не так классно, как кажется

Жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова Юлия рассказала, каково это быть женой футболиста. Ее часто спрашивают, где повезло отхватить богатого и знаменитого мужа. Однако жизнь с профессиональным игроком не мед. Ранее мы писали, что дочка Пятова перегнала маму.

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"Нафига вам сдались эти футболисты? Футболист принадлежит, прежде всего, своему клубу. Ни вам, ни детям. Его график никак не гибкий, невозможно перенести игру, даже если у любимейшей тещи юбилей с плюшками", – пишет Пятова в Instagram.

Андрей Пятов, его жена Юлия и их сын Лев / Фото: Instagram

Рождение ребенка

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"Рождение ребенка. И что? У новоиспеченного папаши заезд – за день до игры, а то и за два дня – футболисты живут на базе, соблюдают режим и готовятся к игре морально и физически. А бывает и по две игры в неделю. Вот и посчитайте, сколько раз в неделю "мечта" бывает дома".

Как прошла свадьба

"Знаете какая у нас была свадьба? Конечно, мы ее планировали за полгода, выбрали дату на июнь, когда должен был быть отпуск, пригласили гостей. И что? Тренер просто решил начать подготовку к новому сезону на неделю раньше. И в день свадьбы у Андрея должно было быть две тренировки. Но тут то счастливого жениха отпустили, конечно – тренер решил не связываться с разъяренной невестой. Но вот гости-товарищи по команде все же пыхтели на тренировке".

Реклама Юлия и Андрей Пятовы / Фото: Instagram

Ни бизнеса, ни профессии

"Футболисты в основном с самого детства помешаны на мячегонянии, учеба, как правило, проходит мимо. Но бывают, конечно, исключения. И в итоге кроме футбола они ничего не умеют и не хотят. И если какая-то травма серьезная или конец карьеры, а у тебя ни бизнеса, ни другой профессии, один путь – на маргариновый завод разнорабочим... Ну ладно, могут тренером взять куда-нибудь".

Напоследок Юлия подчеркнула, что деньги футболистам на голову не падают – они их зарабатывают! И плата порой за это велика. "Поэтому всем тем, кто считает, что быть женой футболиста – это мед, желаю пересмотреть свою жизненную позицию и присмотреться к айтишникам – свободный график, востребованные и могут работать и без мениска", – заключила Пятова.

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Ранее мы писали, что игроки "Шахтера" с женами сложили пазл из собственных тел.

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