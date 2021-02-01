"Нафіга вам здалися ці футболісти?": бути дружиною гравця не так класно, як здається

Дружина воротаря "Шахтаря" Андрія П'ятова Юлія розповіла, як це бути дружиною футболіста. Її часто запитують, де пощастило відхопити багатого і знаменитого чоловіка. Однак життя з професійним гравцем не мед. Раніше ми писали, що дочка Пятова перегнала маму.

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"Нафіга вам здалися ці футболісти? Футболіст належить, перш за все, своєму клубу. Ні вам, ні дітям. Його графік ніяк не гнучкий, неможливо перенести гру, навіть якщо у найулюбленішою тещі ювілей з плюшками", – пише Пятова в Instagram.

Андрій Пятов, його дружина Юлія і їхній син Лев / Фото: Instagram

Народження дитини

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"Народження дитини. І що? У новоспеченого татуся заїзд – за день до гри, а то і за два дні футболісти живуть на базі, дотримуються режиму і готуються до гри морально і фізично. А буває і по дві гри на тиждень. Ось і порахуйте, скільки разів на тиждень "мрія" буває вдома".

Як пройшло весілля

"Знаєте яка у нас було весілля? Звичайно, ми його планували за півроку, обрали дату у червні, коли повинна була бути відпустка, запросили гостей. І що? Тренер просто вирішив почати підготовку до нового сезону на тиждень раніше. І в день весілля у Андрія повинно було бути два тренування. Але тут щасливого жениха відпустили, звичайно – тренер вирішив не зв'язуватися з розлюченою нареченою. Але ось гості-товариші по команді все ж пихкали на тренуванні".

Реклама Юлія і Андрій П'ятов / Фото: Instagram

Ні бізнесу, ні професії

"Футболісти в основному з самого дитинства схиблені на мячегонянні, навчання, як правило, проходить повз. Але бувають, звичайно, винятки. І в підсумку крім футболу вони нічого не вміють і не хочуть. І якщо якась травма серйозна або кінець кар'єри, а у тебе ні бізнесу, ні іншої професії, один шлях – на маргариновий завод різноробочим... Ну ладно, можуть тренером взяти куди-небудь".

Наостанок Юлія підкреслила, що гроші футболістам на голову не падають – вони їх заробляють! І плата часом за це велика. "Тому всім тим, хто вважає, що бути дружиною футболіста – це мед, бажаю переглянути свою життєву позицію і придивитися до айтішникам – вільний графік, затребувані і можуть працювати і без меніска", – підсумувала Пятова.

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Раніше ми писали, що гравці "Шахтаря" з дружинами склали пазл з власних тіл.

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