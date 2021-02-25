"Брюгге" – "Динамо": коли початок і де дивитися матч Ліги Європи

Стартовий свисток поєдинку на стадіоні "Ян Брейдель" пролунає о 22:00. Гру покажуть на ТБ і в інтернеті

У четвер, 25 лютого, в Бельгії на стадіоні "Ян Брейдель" "Динамо" зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге". Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція "Брюгге" – "Динамо" доступна на нашому сайті.

ХТО ПОКАЖЕ "БРЮГГЕ" – "ДИНАМО"

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У прямому ефірі матч "Брюгге" – "Динамо" у четвер, 25 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку в Бельгії відбудеться на сервісі OLL.TV.

ЩО ПОТРІБНО "ДИНАМО"

З урахуванням того, що тиждень тому на НСК "Олімпійський" в Києві команди зіграли внічию 1:1, у поєдинку 25 лютого "Динамо" потрібно неодмінно забивати. Киян влаштує будь-яка перемога, а також результативна нічия – 2:2, 3:3, 4:4... В разі нічиєї 1:1, на нас чекає додатковий час.

/ Фото: Reuters

ШАНСИ СУПЕРНИКІВ

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Фаворити у букмекерів – господарі. На вихід "Брюгге" до 1/8 Ліги Європи дають 62% (коефіцієнт – 1.56), на прохід до наступного раунду "Динамо" – 38% (2.57).

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

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"Зараз ми складаємо новий план на матч (з урахуванням позитивних результатів тестів на коронавірус у Сімона Міньоле і Шарля де Кетеларе). Ви все побачите в четвер увечері. Чи будемо ми будувати гру від оборони? Ми будемо грати так само, як завжди грає "Брюгге". Нам потрібно продемонструвати свою гру, яку ми вже показували в Києві", – заявив Рік де Міл, який нині керує діями "Брюгге" з огляду на коронавірус у головного тренера Філіпа Клемана

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"Впевненість у нас є, але цього недостатньо. У Києві була рівна гра – ми знали, як потрібно грати з суперником, а суперники розуміли, як протистояти нам. З точки зору тактики той поєдинок був абсолютно рівним. У нас виникали проблеми за гри на другому поверсі, за стандартів. Думаю, це буде основним і в матчі-відповіді. Нам потрібно якомога краще зіграти в цьому компоненті", – каже головний тренер "Динамо" Мірча Луческу

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Дивіться, як "Динамо" і "Брюгге" грали в Києві

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