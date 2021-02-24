"Динамо" відповіло "Шахтарю" на побажання виграти у "Брюгге"

Кияни висловили надію, що до 1/8 фіналу Ліги Європи проб'ються обидва українські клуби

В "Динамо" відреагували на побажання "Шахтаря" виграти в четвер у "Брюгге", яке сьогодні було опубліковано в Twitter донецького клубу. Кияни подякували "гірникам" за підтримку і висловили надію, що в 1/8 фіналу Ліги Європи вболівальники побачать обох українських грандів.

"Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках", – написав Twitter "Динамо" у відповідь на побажання "Шахтаря"

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Луїш Каштру і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, в першому матчі 1/16 Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге", який відбувся минулого четверга в Києві, була зафіксована нічия 1:1. На гол-красень у виконанні Віталія Буяльського бельгійський клуб відповів м'ячем Мехеле. Отже, на повторну зустріч на своєму полі 25 лютого, яка розпочнеться о 22:00, бельгійці вийдуть в ролі фаворитів.

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"Шахтар", у свою чергу, в першій грі 1/16 Ліги Європи здолав в Тель-Авіві "Маккабі" 2:0. Відзначилися Алан Патрік і Тете. Повторна гра в цій парі відбудеться 25 лютого на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок – о 19:55.

Огляд першого матчу "Динамо" – "Брюгге" (1:1)

Дивіться, як "Шахтар" обіграв в Ізраїлі "Маккабі" (2:0)

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