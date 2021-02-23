Це треба бачити! Ефектне промо "Шахтар" – "Маккабі" на 300 квадратних метрах

Матч-відповідь донеччан в Лізі Європи пройде з глядачами на НСК "Олімпійський"

Уже 25 лютого "Шахтар" проведе матч-відповідь з "Маккабі" з Тель-Авіва у 1/16 Ліги Європи. Поєдинок відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55. Нагадаємо, що квитки на "Шахтар" – "Маккабі" в продажу від 100 грн.

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Напередодні донецький клуб випустив ефектне промо до матчу "Шахтар" – "Маккабі", яке тепер демонструється на площі в 300 квадратних метрів на одному з ТРЦ в самому серці Києва.

Це буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. В останній раз до цього "Шахтар" грав на своєму полі при вболівальниках ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0.

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Нагадаємо, в першому матчі з ізраїльтянами, який відбувся минулого четверга в Тель-Авіві, "Шахтар" обіграв "Маккабі" 2:0. У донеччан відзначилися Алан Патрік і Тете.

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Микола Матвієнко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко, визнаний найкращим гравцем матчу з "Маккабі", потрапив до символічної збірної тижня в Лізі Європи від УЄФА.

Дивіться огляд першого поєдинку "Маккабі" і "Шахтаря"

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