Русский
$ 27,93
33,89
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Це треба бачити! Ефектне промо "Шахтар" – "Маккабі" на 300 квадратних метрах

23 лютого, 21:08

Олена Павлова Олена Павлова

Матч-відповідь донеччан в Лізі Європи пройде з глядачами на НСК "Олімпійський"

Уже 25 лютого "Шахтар" проведе матч-відповідь з "Маккабі" з Тель-Авіва у 1/16 Ліги Європи. Поєдинок відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55. Нагадаємо, що квитки на "Шахтар" – "Маккабі" в продажу від 100 грн.

Реклама

Напередодні донецький клуб випустив ефектне промо до матчу "Шахтар" – "Маккабі", яке тепер демонструється на площі в 300 квадратних метрів на одному з ТРЦ в самому серці Києва.

Це буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. В останній раз до цього "Шахтар" грав на своєму полі при вболівальниках ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0.

Читайте також: 100 уболівальників "Шахтаря" приїдуть на матч з "Маккабі" на спеціальних автобусах

Нагадаємо, в першому матчі з ізраїльтянами, який відбувся минулого четверга в Тель-Авіві, "Шахтар" обіграв "Маккабі" 2:0. У донеччан відзначилися Алан Патрік і Тете.

Реклама

Микола Матвієнко

Микола Матвієнко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко, визнаний найкращим гравцем матчу з "Маккабі", потрапив до символічної збірної тижня в Лізі Європи від УЄФА.

Дивіться огляд першого поєдинку "Маккабі" і "Шахтаря"

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ промо Ліга Європи Шахтар Донецьк Маккабі Тель-Авів
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти