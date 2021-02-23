"Шахтар" – "Маккабі": вогняне промо до матчу Ліги Європи на "Олімпійському"

Вперше з жовтня "гірники" проведуть домашній поєдинок в єврокубках за підтримки "12-го гравця"

Донецький "Шахтар" представив епічне промо до матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи з "Маккабі" (Тель-Авів), який відбудеться в четвер, 25 лютого, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55. Нагадаємо, квитки на "Шахтар" – "Маккабі" – від 100 грн.

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Фішка майбутнього матчу в тому, що це буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. Востаннє до цього "Шахтар" грав на своєму полі із уболівальниками ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0.

Нагадаємо, в першому матчі з тельавівцями, який відбувся минулого четверга в Ізраїлі, "Шахтар" обіграв "Маккабі" 2:0. У донеччан відзначилися Алан Патрік і Тете.

До речі, за підсумками першого матчу з "Маккабі" гравець "Шахтаря" Матвієнко потрапив до збірної Ліги Європи.

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Додамо, що завдяки "Шахтарю" із закритого Ізраїлю повернеться на батьківщину українська дівчинка. Вона не змогла полетіти з Тель-Авіва з "гірниками" через відсутність свіжого тесту на коронавірус. Але, на прохання донеччан, її привезе до Києва "Маккабі".

Дивіться, як "Шахтар" обіграв "Маккабі" в Тель-Авіві

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