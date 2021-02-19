Гравець "Шахтаря", хоч і не забив, потрапив до збірної Ліги Європи

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко, визнаний найкращим гравцем матчу з "Маккабі", потрапив до символічної збірної тижня в Лізі Європи від УЄФА.
Нагадаємо, "гірники" в гостях обіграли ізраїльський клуб з рахунком 2:0. Забили Алан Патрік і Тете.
Що цікаво, УЄФА в символічній збірній розмістив Матвієнка в центрі захисту, хоча матч проти "Маккабі" він провів на лівому фланзі оборони.
"Партнерами" Миколи в збірній тижня в Лізі Європи стали: воротар Лінде ("Мольде"), захисники Догерті ("Тоттенгем"), Беї ("МЮ"), Баришич ("Рейнджерс"), півзахисники Джеймс, Фернандеш (обидва – "МЮ"), Баумгартнер ("Гоффенгайм"), Кенеді ("Гранада") і форварди Петкович ("Динамо" Загреб) і Даббур ("Гоффейнгайм").
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Матч-відповідь "Шахтаря" з "Маккабі" Тель-Авів в рамках 1/16 Ліги Європи відбудеться 25 лютого, в Києві, на НСК "Олімпійський". Як ми писали раніше, на цей поєдинок дозволено прохід уболівальників.
Дивіться, як "Шахтар" обіграв "Маккабі" в Ізраїлі
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