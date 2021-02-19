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Українська дівчинка з закритого Ізраїлю повернеться на батьківщину завдяки футболу

19 лютого, 14:17

Олег Люлька Олег Люлька

Вона не змогла полетіти з Тель-Авіва з "Шахтарем" через відсутність тесту. Але, на прохання донеччан, її привезе до Києва "Маккабі"

"Шахтар" і "Маккабі" Тель-Авів домовилися допомогти українці, якій терміново потрібно повернутися з Ізраїлю на батьківщину.

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Про це у себе в Telegram повідомив журналіст Олег Лисенко.

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"Колишній колега, який давно емігрував до Ізраїлю, попросив за старою пам'яттю звести з людьми з "Шахтаря". З’ясувалося, що дівчинці-українці потрібно терміново потрапити на батьківщину. Але як? Аеропорт Тель-Авіва вже три тижні закритий для регулярних рейсів"

"І тут удача – "Шахтар" прилетів на гру з "Маккабі", чартером. У донецькому клубі перейнялися ситуацією і погодилися взяти співвітчизницю на борт, підкинути до Києва після матчу. З документами, дозволами у неї все гаразд"

"Не було тільки свіжого тесту на коронавірус, а зробити його до відльоту дівчина не встигала. Як учинили б більшість на місці клубних працівників? Розвели б руками: "Ми зробили все, що могли, вибачте" – і забули б. Навіщо паритися?"

"Шахтар" же учинив надзвичайно благородно, людяно: умовив колег з "Маккабі" взяти українку на борт, коли полетять на матч-відповідь", – написав Лисенко

"Шахтар"

"Шахтар" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Нагадаємо, напередодні в Тель-Авіві в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" обіграв "Маккабі" 2:0. Забили Алан Патрік і Тете. Повторна зустріч відбудеться 25 лютого, в Києві, на НСК "Олімпійський". На цей поєдинок дозволений прохід уболівальників.

Дивіться, як "Шахтар" обіграв "Маккабі" в Ізраїлі

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