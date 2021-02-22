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Мирон Маркевич: "Вітаю рішення грати з глядачами"

22 лютого, 11:18

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Колишній тренер збірної України бажає "Шахтарю" дійти до фіналу Ліги Європи

Колишній тренер збірної України, "Металіста" і "Дніпра" Мирон Маркевич вірить, що "Шахтар" зможе дійти до фіналу та поповнити скарбничку Україні в таблиці коеффіцієнтів УЄФА. Про це він розповів в коментарі Спорт Сьогодні. Минулого тижня в першому матчі 1/16 фіналу "гірники" на виїзді обіграли "Маккабі" 2:0.

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- "Шахтар" здобув досить впевнену перемогу над "Маккабі". Чи можна казати, що це була перемога на класі?
- Так, можна сказати. При всій повазі до "Маккабі". Вони – теж непогана команда, але "Шахтар" просто сильніший.

- Матч в Києві пройде з глядачами. Наскільки важливо для футболістів, що вони нарешті будуть грати за присутності вболівальників?
- Це зараз найголовніше. Дивитися футбол за порожніх трибун взагалі незвично. І для футболістів це складно. Вони грають для глядачів і хочуть, щоб глядачі були на матчах. Я вітаю це рішення і те, що глядачі нарешті можуть дивитися футбол на стадіоні. Бо без цього важко.

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- Минулого сезону "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи. Що можна очікувати від донеччан цього року?
- Хотілося б, щоб вони пройшли якомога далі. Для українського футболу це тільки плюс. Бо рейтинг в нас, на жаль, трохи падає. Вже Шотландія нас обігнала. Це в першу чергу. А в другу чергу – це престиж українського футболу. Тому я щиро бажаю їм дійти до фіналу.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Маккабі" відбудеться в Києві 25 лютого на "Олімпійському". Квитки ви можете придбати за посиланням.

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Ліга Європи Шахтар Донецьк Мирон Маркевич Маккабі Тель-Авів

Джерело: Сегодня|Спорт

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