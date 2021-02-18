Русский
$ 27,9
33,64
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Комфортна перемога в Ізраїлі: "Шахтар" обіграв "Маккабі"

18 лютого, 23:50

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Перемогу "гірникам" принесли точні удари Алана Патріка і Тете

Сьогодні в Тель-Авіві пройшов перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Місцевий "Маккабі" приймав донецький "Шахтар". Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" – "Шахтар".

Реклама

З морозного Києва (мінус 10) "Шахтар" прибув у комфортний Тель-Авів (плюс 10), де забезпечив собі комфортний рахунок. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 2:0. На 31-й хвилині відмінно в дотик пробив Алан Патрік.

Але не можна сказати, що "Шахтарю" перемога далася легко. "Маккабі" достатньо турбував гостей. Наприклад на 12-й хвилині Пешич вийшов один на один, але виручив Трубін. Потім у кінці тайму Пешича "впустив" Кривцов. І рефері навіть брав відеоповтор на рахунок пенальті. На щастя, для "гірників" порушення там не було. Були удари Переца і Блекмена. Небезпечний рикошет від Степаненка. Шикарний сейв Трубіна на останніх хвилинах.

"Шахтар" контратакував небезпечно. Добре бив Мораес, був шанс у Марлоса, Патрік перевірив "стінку" з забійної позиції, виручив голкіпер після удару Коноплянки.

Реклама

А другий гол "гірники" забили уже в компенсований час. Швидка контратака завершилася пасом Фернандо на Тете, і той потрапив точно в кут.

В тренді
Знову дерево замість дорогоцінного металу: як Україна завершила естафету ЧС

"Маккабі" – "Шахтар" – 0:2
Голи: Алан Патрік (31), Тете (90 + 2)

Матч вийшов класним. Тому через тиждень у Києві буде цікаво знову подивитися на протистояння цих команд.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні також в 1/16 фіналу свій матч провело київське "Динамо". На "Олімпійському" динамівці зіграли внічию з "Брюгге" – 1:1 .

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга Європи Шахтар Донецьк Маккабі Петах-Тіква
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛФутбол
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з ВаноФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти