Комфортна перемога в Ізраїлі: "Шахтар" обіграв "Маккабі"

Сьогодні в Тель-Авіві пройшов перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Місцевий "Маккабі" приймав донецький "Шахтар". Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" – "Шахтар".

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З морозного Києва (мінус 10) "Шахтар" прибув у комфортний Тель-Авів (плюс 10), де забезпечив собі комфортний рахунок. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 2:0. На 31-й хвилині відмінно в дотик пробив Алан Патрік.

Але не можна сказати, що "Шахтарю" перемога далася легко. "Маккабі" достатньо турбував гостей. Наприклад на 12-й хвилині Пешич вийшов один на один, але виручив Трубін. Потім у кінці тайму Пешича "впустив" Кривцов. І рефері навіть брав відеоповтор на рахунок пенальті. На щастя, для "гірників" порушення там не було. Були удари Переца і Блекмена. Небезпечний рикошет від Степаненка. Шикарний сейв Трубіна на останніх хвилинах.

"Шахтар" контратакував небезпечно. Добре бив Мораес, був шанс у Марлоса, Патрік перевірив "стінку" з забійної позиції, виручив голкіпер після удару Коноплянки.

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А другий гол "гірники" забили уже в компенсований час. Швидка контратака завершилася пасом Фернандо на Тете, і той потрапив точно в кут.

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"Маккабі" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Алан Патрік (31), Тете (90 + 2)

Матч вийшов класним. Тому через тиждень у Києві буде цікаво знову подивитися на протистояння цих команд.

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Нагадаємо, що сьогодні також в 1/16 фіналу свій матч провело київське "Динамо". На "Олімпійському" динамівці зіграли внічию з "Брюгге" – 1:1 .

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