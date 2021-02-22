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Мирон Маркевич: "Приветствую решение играть со зрителями"

22 февраля, 11:18

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Бывший тренер сборной Украины желает "Шахтеру" дойти до финала Лиги Европы

Бывший тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич верит, что "Шахтер" сможет дойти до финала и пополнить копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом он рассказал в комментарии Спорт Сегодня. На прошлой неделе в первом матче 1/16 финала "горняки" на выезде обыграли "Маккаби" 2:0.

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- "Шахтер" одержал довольно уверенную победу над "Маккаби". Можно ли говорить, что это была победа на классе?
- Да, можно так сказать. При всем уважении к "Маккаби". Они – тоже неплохая команда, но "Шахтер" просто сильнее.

- Матч в Киеве пройдет со зрителями. Насколько важно для футболистов, что они наконец будут играть в присутствии болельщиков?
- Это в данный момент самое главное. Смотреть футбол при пустых трибунах вообще необычно. И для футболистов это сложно. Они играют для зрителей и хотят, чтобы зрители были на матчах. Я приветствую это решение и то, что зрители наконец могут смотреть футбол на стадионе. Потому что без этого трудно.

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- В прошлом сезоне "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы. Что можно ожидать от дончан в этом году?
- Хотелось бы, чтобы они прошли как можно дальше. Для украинского футбола это только плюс. Потому что рейтинг у нас, к сожалению, немного падает. Уже Шотландия нас обогнала. Это в первую очередь. А во вторую очередь – это престиж украинского футбола. Поэтому я искренне желаю им дойти до финала.

Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Маккаби" состоится в Киеве 25 февраля на "Олимпийском". Билеты вы можете приобрести по ссылке.

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Лига Европы Шахтер Донецк Мирон Маркевич Маккаби Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

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