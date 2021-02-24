Розрив шаблону! "Шахтар" побажав "Динамо" перемогти "Брюгге"

"Гірники" підтримали свого конкурента по чемпіонату України перед єврокубковим боєм

Непересічна подія в українському футболі! Сьогодні донецький "Шахтар" через соцмережі підтримав свого непримиренного суперника по чемпіонату України київське "Динамо" в майбутньому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи з "Брюгге" в Бельгії 25 лютого.

"Бажаємо перемоги "Динамо" в матчі з "Брюгге", – йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter донецького клубу з трьома прапорами України та двома біцепсами між ними

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Нагадаємо, в першому матчі між "Динамо" і "Брюгге", який відбувся минулого четверга в Києві, була зафіксована нічия 1:1. На гол-красень у виконанні Віталія Буяльського бельгійський клуб відповів м'ячем Мехеле.

Отже, перед повторною зустріччю з киянами "Брюгге" – в кращому становищі.

До речі, на матч-відповідь з "Брюгге" Луческу взяв 24 гравці, відірвавши Бєсєдіна від новонародженої дочки.

Додамо, що найближчого четверга повторну гру 1/16 Ліги Європи проведе і "Шахтар". "Гірники" на НСК "Олімпійський" в Києві приймуть "Маккабі". Раніше в Тель-Авіві "гірники" здолали ізраїльтян 2:0.

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Огляд першого матчу "Динамо" – "Брюгге" (1:1)

Дивіться, як "Шахтар" обіграв в Ізраїлі "Маккабі" (2:0)

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