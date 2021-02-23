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У Бесєдіна народилася дочка. Малятко вже приклалося до маминих грудей (фото)

23 лютого, 10:34

Олег Люлька Олег Люлька

Форвард "Динамо", як і у випадку з появою на світ сина, особисто був присутній на пологах

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін став батьком вдруге. Дружина Радмила Карафєтова народила йому дочку. Про це у себе в Instagram повідомив футболіст, який був присутній на пологах.

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"Спасибі за сина і за дочку", – подякував дружині у себе в соцмережах Бесєдін, поділившись фотографіями з пологової палати

"Брате, мої вітання!" – написав у коментарях під фото Віктор Коваленко

"Бєсе, вітаю!" – це вже "привіт" Бесєдіну від футболіста "Ференцвароша" Ігоря Харатіна

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Відзначимо, що влітку 2019-го Радмила народила Бесєдіну сина Домініка. "Були природні пологи. Я був присутній при появі малюка на світ, зізнаюся, хвилювався, але воно того варте", – розповідав про ту подію футболіст.

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До речі, Радмила відома як солістка циганського ансамблю і заслужена артистка естрадного мистецтва України.

Красуня старша за Артема Бесєдіна і має двох дітей від попередніх стосунків – дочку Божену і сина Даміра. Ось фото з відпочинку, де вони всі разом – ще до появи на світ четвертої дитини Радмили.

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Як для багатодітної мами, Радмила – у відмінній формі, про що не забуває нагадувати своїм фоловерам.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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пологи народила Динамо Київ Артем Бесєдін WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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