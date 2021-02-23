У Бесєдіна народилася дочка. Малятко вже приклалося до маминих грудей (фото)

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін став батьком вдруге. Дружина Радмила Карафєтова народила йому дочку. Про це у себе в Instagram повідомив футболіст, який був присутній на пологах.
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"Спасибі за сина і за дочку", – подякував дружині у себе в соцмережах Бесєдін, поділившись фотографіями з пологової палати
"Брате, мої вітання!" – написав у коментарях під фото Віктор Коваленко
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Відзначимо, що влітку 2019-го Радмила народила Бесєдіну сина Домініка. "Були природні пологи. Я був присутній при появі малюка на світ, зізнаюся, хвилювався, але воно того варте", – розповідав про ту подію футболіст.
До речі, Радмила відома як солістка циганського ансамблю і заслужена артистка естрадного мистецтва України.
Красуня старша за Артема Бесєдіна і має двох дітей від попередніх стосунків – дочку Божену і сина Даміра. Ось фото з відпочинку, де вони всі разом – ще до появи на світ четвертої дитини Радмили.
Як для багатодітної мами, Радмила – у відмінній формі, про що не забуває нагадувати своїм фоловерам.
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