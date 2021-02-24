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Український нападник "Динамо" заговорив польською

24 лютого, 10:28

Олег Люлька Олег Люлька

Схоже, у Назарія Русина у варшавській "Легії" мовного бар'єру не буде

Нападник "Динамо" Назарій Русин, якого варшавська "Легія" орендувала до кінця 2021 року з правом викупу, вже заговорив польською.

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"Щасливий перейти до "Легії". Я пройшов два збори з "Динамо" і вважаю, що готовий на 100 відсотків. Скільки голів хотів би забити в "Легії"? Головне – команда, її перемоги і трофеї", – сказав польською мовою Русин в інтерв'ю YouTube-каналу "Легії".

На питання, звідки Русин знає польську, 22-річний уродженець Львівської області відповів: "У мене брат і тітка – в Польщі".

Нагадаємо, на початку нинішнього сезону, щойно одружившись, Русин захворів на COVID-19.

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А коли форвард повернувся в стрій після коронавірусу, на нього чекала нова проблема. Русин зламав ключицю під час двостороннього матчу і тільки недавно повернувся до основної групи "Динамо".

Однак Луческу робить ставку на Бєсєдіна, першим запасним буде Супряга, ось Русину і довелося йти в оренду.

Русин і Шабанов

Русин і Шабанов / Фото: Twitter

Додамо, що разом з Русином "Легія" орендувала у "Динамо" Шабанова. Угода польського клубу з захисником розрахована до літа 2021-го.

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Дивіться, як Русин забивав за молодіжну збірну України

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Польща мова Динамо Київ Легія Назарий Русин

Джерело: Сегодня|Спорт

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