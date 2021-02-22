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Суркіс їде до Ердогана випрошувати нападника для "Динамо"

22 лютого, 12:53

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кияни мають намір отримати нападаючого до закриття трансферного вікна

Київське "Динамо" зробить повторну пропозицію турецькому "Хатайспору" з купівлі нападаючого Аарона Бупендзи. Раніше повідомлялося, що "Хатайспор" відмовився продавати Бупендзу в "Динамо" за 9 млн євро.

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Проте, президент "Динамо" Ігор Суркіс особисто відправиться до Туреччини, щоб умовити керівництво "Хатайспора" відпустити нападника, повідомляє beyazgundem. За інформацією джерела, Суркіс повинен був приїхати раніше, але відклав переговори через смерть батька.

Кияни мають намір отримати Бупендзу до 2 березня, коли закриється трансферне вікно в Україні. Відзначимо, що в цьому випадку Мірча Луческу не зможе розраховувати на форварда в матчах Ліги Європи.

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Повідомляється, що головний тренер "Хатайспора" Омер Ердоган готовий відпустити Бупендзу в обмін на Жерсона Родрігеса, який в минулому сезоні грав у Туреччині на правах оренди за "Анкарагюджю" і добре себе зарекомендував. Очікується, що президент "Динамо" прояснить це питання в найближчі дні.

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Динамо Київ Ігор Суркіс чемпіонат Туреччини Аарон Бупендза Хатайспор

Джерело: Сегодня|Спорт

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