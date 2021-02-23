100 уболівальників "Шахтаря" приїдуть на матч з "Маккабі" на спеціальних автобусах

Донецький клуб організовує поїздку для своїх найвідданіших фанатів з Харкова

Донецький "Шахтар" організовує поїздку для 100 харківських уболівальників на матч-відповідь з "Маккабі" Т-А у 1/16 Ліги Європи. Поєдинок відбудеться в четвер, 25 лютого, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55. Нагадаємо, квитки на "Шахтар" – "Маккабі" – від 100 грн.

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Вболівальники, які відвідали всі ігри команди на ОСК "Металіст" у 2016-2019 роках, приїдуть на матч з тель-авівським "Маккабі" на спеціальних автобусах, наданих клубом. А починаючи з поєдинку з "Зорею", найвідданіші фанати донеччан зможуть розраховувати на ексклюзивне право покупки квитків на Лігу Європи і топ-ігри чемпіонату України.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що це буде перший домашній поєдинок "гірників" з глядачами за чотири місяці. В останній раз до цього "Шахтар" грав на своєму полі при вболівальниках ще 27 жовтня, коли на НСК в рамках Ліги чемпіонів розійшовся миром з "Інтером" 0:0.

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Нагадаємо, в першому матчі з тельавівцамі, який відбувся минулого четверга в Ізраїлі, "Шахтар" обіграв "Маккабі" 2:0. У донеччан відзначилися Алан Патрік і Тете.

При цьому за підсумками першого матчу з "Маккабі" гравець "Шахтаря" Матвієнко потрапив до збірної Ліги Європи.

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