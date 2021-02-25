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Жена Пятова "увеличила" себе грудь во время шоу

25 февраля, 14:29

Олег Люлька Олег Люлька

Супруги игроков "Шахтера" и "Динамо" развеялись, пока их мужья готовятся к Лиге Европы

Пока футболисты "Шахтера" и "Динамо" готовятся к ответным матчам 1/16 финала Лиги Европы, их жены позволили себе немного развеяться, посетив акробатическое представление в столичном "Дворце Украина".

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Онлайн "Шахтер" – "Маккаби"
Онлайн "Брюгге" – "Динамо"

Компанию супруге капитана "Динамо" Сергея Сидорчука Анне составили жены игроков "Шахтера" – Маргарита Степаненко, Юлия Кривцова и Юлия Пятова.

Забавный момент произошел, когда со сцены в зрительный зал полетели белые шарики размером с теннисный мяч. Жены футболистов принялись бросаться ими друг в друга, словно снежками. При этом Юлия Пятова запихнула несколько шариков себе в район бюстгальтера, "увеличив" таким образом грудь.

Юлия Пятова Видео: Instagram

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"У нас на четверых 13 детей!!! Конечно, мамы отдыхают", – пошутила по этому поводу в Instagram Юлия Пятова

"Детям набрали шариков. Это было главным", – добавила Анна Сидорчук

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Девушки остались в восторге от мастерства акробатов, а одну из увиденных фигур Анна Сидорчук хочет даже повторить со своим мужем. "Жду тебя, – написала она Сергею. – Надо так попробовать".

Завершили девушки вечер, выпив по бокалу вина. Наверняка – за проход "Шахтера" и "Динамо" в следующий раунд Лиги Европы.

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Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли первые матчи 1/16 Лиги Европы

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Кривцов Анна Сидорчук WAGs Маргарита Степаненко Юлия Пятова

Источник: Сегодня|Спорт

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