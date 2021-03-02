Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з обличчям гравця "Шахтаря" на потилиці

"Гірник" Кривцов оригінально запросив до себе на день народження динамівця Сидорчука та його дружину

Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов оригінально запросив до себе на день народження свого друга – капітана "Динамо" Сергія Сидорчука та його дружину Анну. 15 березня Кривцову виповниться 30 років.

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До квартири Сидорчуків постукав карлик, двері йому відкрила дружина футболіста "Динамо" Анна, не втримавшись від усмішки.

"Привітулі, красотулі. Ось, ловіть вам вітулі! Два від Криви!" – сказав карлик і передав Анні Сидорчук два мішечки-"запрошення"

Сидорчуки отримали запрошення на день народження від Кривцових Відео: Instagram

Після цього карлик розвернувся, і на його виголеній потилиці Анна Сидорчук побачила намальований портрет Сергія Кривцова.

"Можна я вас сфоткаю?" – відразу попросила незвичайного кур'єра Анна Сидорчук

"Відірвемося шалено. Обіцяємо", – написала в Instagram, передчуваючи святкування дня народження Сергія Кривцова, Анна Сидорчук

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Відзначимо, що Сидорчук та Кривцов – не тільки тезки. Вони ще ровесники (обом по 29 років) і земляки (родом із Запоріжжя).

"Ми хороші друзі і куми", – розповідав якось Кривцов

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Коли в 2017 році у Сидорчука народилася двійня, хрещеними батьками малюків стали Кривцов і Ярмоленко.

До речі, нещодавно дружини гравців "Динамо" і "Шахтаря" Анна Сидорчук та Юлія Кривцова влаштували своїм дітям спільний спуск з гірки.

Спуск з гірки Відео: Instagram

Сидорчук, Кривцов і їхні дружини / Фото: Instagram

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