Українська
$ 28
33,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко

2 марта, 13:02

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга полузащитника "Шахтера" сразу собрала тысячи лайков

Супруга полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко порадовала своих поклонников первым роликом, сделанным с помощью сервиса TikTok. Дебют получился удачным – тысячи лайков и восторженных комментариев от других жен футболистов и остальных фолловеров.

Реклама

Читайте также: Такого жена капитана "Динамо" не ждала! К ней постучался карлик с лицом игрока "Шахтера" на затылке

Под популярную песенку Baby Shark Маргарита Степаненко бросает на диван футболки, а они превращаются... в детей. У Маргариты и Тараса их трое. Причем все – мальчики.

"Дети год уговаривали меня снять тик ток, и я сдалась", – подписала видео Маргарита Степаненко

  • Почему Тарас не появился с футболки? Его для полного комплекта не хватило)
  • Классные!
  • Няшки!
  • Милота!
  • Обожаю вашу семью! – такие отзывы под видео оставляют фолловеры Маргариты Степаненко

Тарас Степаненко и его жена Маргарита
Реклама

Тарас Степаненко и его жена Маргарита / Фото: Instagram

Читайте также: Самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формы

Напомним, во время перерыва в чемпионате Украины жена Степаненко, родившая троих детей, поразила своей фигурой на Мальдивах.

Смотрите, как забивает Тарас Степаненко

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети Тарас Степаненко WAGs жена футболиста TikTok Маргарита Степаненко

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять