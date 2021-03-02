Такого жена капитана "Динамо" не ждала! К ней постучался карлик с лицом игрока "Шахтера" на затылке

"Горняк" Кривцов оригинально пригласил к себе на день рождения динамовца Сидорчука и его супругу

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов оригинально пригласил к себе на день рождения своего друга – капитана "Динамо" Сергея Сидорчука и его жену Анну. 15 марта Кривцову исполнится 30 лет.

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В квартиру капитана "Динамо" постучался карлик, дверь ему открыла супруга футболиста Анна, не удержавшаяся от улыбки.

"Приветули красотули. Вот, ловите вам витули! По два от Кривы!" – сказал карлик и передал Анне Сидорчук два мешочка-"приглашения"

Сидорчуки получили приглашение на день рождения от Кривцовых Видео: Instagram

После этого карлик развернулся, и на его выбритом затылке Анна Сидорчук увидела нарисованный портрет Сергея Кривцова.

"Можно я вас сфоткаю?" – тут же попросила необычного курьера Анна Сидорчук

"Оторвемся от души. Обещаем", – написала в Instagram, предвкушая празднование дня рождения Сергея Кривцова, Анна Сидорчук

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Отметим, что Сидорчук и Кривцов – не только тезки. Они еще ровесники (обоим по 29 лет) и земляки (родом из Запорожья).

"Мы хорошие друзья и кумовья", – рассказывал как-то Кривцов

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Когда в 2017 году у Сидорчука родилась двойня, крестными отцами малышей стали Кривцов и Ярмоленко.

Кстати, не так давно жены игроков "Динамо" и "Шахтера" Анна Сидорчук и Юлия Кривцова устроили своим детям совместный спуск с горки.

Спуск с горки Видео: Instagram

Сидорчук, Кривцов и их жены / Фото: Instagram

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