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Оказывается, его отец – Джеджула! Девушка защитника "Динамо" заинтриговала снимком с младенцем на руках

1 марта, 00:44

Олег Люлька Олег Люлька

Откуда ребенок на руках у возлюбленной футболиста Забарного – все встало на свои места

18-летняя девушка защитника "Динамо Ильи Забарного Ангелина заинтриговала болельщиков, опубликовав у себя в соцсетях фото с младенцем на руках. Откуда ребенок?

"Наша маленькая принцесса", – подписала Ангелина фото с младенцем в Instagram

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Как оказалось, на руках у Ангелины оказалась ее новорожденная единоутробная сестричка Аделина. А родила малышку несколько дней назад их общая мама – Юлия Леус, жена известного телеведущего Андрея Джеджулы.

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Вот именно! 18-летняя Ангелина, возлюбленная лучшего молодого футболиста Украины Ильи Забарного, оказывается, является падчерицей Джеджулы. Такая вот Санта-Барбара...

Ангелину же Юлия Леус родила, когда ей было 15 лет.

Напомним, в декабре прошлого года Юлия Леус сообщила о сильной ссоре с Андреем Джеджулой, намекнув, что он поднимал на нее руку. Юлия рассказала, что после конфликта попала в больницу с угрозой выкидыша, а также заявила, что собирается развестись с телеведущим.

Тем не менее на фото после рождения Аделины Юлия и Андрей уже не выглядели людьми, собирающимися порвать друг с другом.

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Добавим, что Юлия Леус и Андрей Джеджула официально разводились в 2019 году, однако позже снова решили жить вместе. При этом Джеджула признавался, что одной из причин развода были ссоры с приемной дочерью – Ангелиной.

"Я просто принципиальный. Как говорится, нашла коса на камень: сложность моего непростого характера и подросткового характера Ангелины", – рассказывал Джеджула.

Отметим, что падчерица Джеджулы Ангелина встречается с динамовцем Забарным уже более двух лет. Девушка признается 18-летнему футболисту в любви в Instagram и благодарит судьбу за то, что Илья появился в ее жизни.

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Андрей Джеджула Динамо Киев WAGs Илья Забарный

Источник: Сегодня|Спорт

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