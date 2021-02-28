Бюст словацкой теннисистки заценили. Теперь похвасталась ножками

Знаменитая словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, накануне похваставшаяся оголенной грудью, теперь предложила фолловерам заценить ее ножки.
Доминика, отдыхающая с 8-месячным сынишкой Якубом на Мальдивах, прилегла на лавочку и выставила свои ножки на всеобщее обозрение. И вправду, зачем скрывать такую красоту?!
"Мне нравятся люди, у которых нет нужды нравиться всем", – так подписала соблазнительные снимки в Instagram Доминика Цибулкова, явно не стесняющаяся своих пышных форм
Отметим, что эти красивые ножки своим неутомимым передвижением по корту сделали словачку миллионершей – 31-летняя Цибулкова, завершившая карьеру теннисистки в ноябре 2019 года, заработала 13 725 520 долларов призовых.
Смотрите недавнюю фотосессию Доминики с сыном на руках
Напомним, что Доминика Цибулкова, выигравшая Итоговый турнир WTA 2016 года и игравшая в финале Открытого чемпионата Австралии-2014, замужем за словацким пловцом Михалом Наварой.
Читайте также:
- Секс-символ MMA показала грудь в леопардовом купальнике
- Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
- Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
- На панели с голой грудью: неожиданное фото жены знаменитого футболиста
- Экзотическая красота: темнокожая украинка ушла из спорта в модельный бизнес
- Дочь легенды футбола сфотографировалась полностью обнаженной
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк